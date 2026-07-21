Petro publicó demanda de nulidad contra elección de De la Espriella pero sin acusación de fraude

El presidente Gustavo Petro hizo pública a través de sus redes sociales la demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efecto la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030. El documento, de 61 páginas y radicado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue impulsado por un grupo de ciudadanos denominados “testigos digitales”.
En esa acción jurídica se subrayó que no sostiene la existencia de un fraude electoral como tanto lo ha denunciado Petro, sin pruebas. En reemplazo de esa acusación, en la demanda se argumentó que hay una “inverificabilidad estructural” del proceso.
Para los demandantes, la Registraduría Nacional degradó los controles de identificación, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 en comparación con los estándares utilizados en 2022.