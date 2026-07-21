Petro publicó demanda de nulidad contra elección de De la Espriella pero sin acusación de fraude

El presidente Gustavo Petro hizo pública a través de sus redes sociales la demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efecto la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para el periodo 2026-2030. El documento, de 61 páginas y radicado ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue impulsado por un grupo de ciudadanos denominados “testigos digitales”. En esa acción jurídica se subrayó que no sostiene la existencia de un fraude electoral como tanto lo ha denunciado Petro, sin pruebas. En reemplazo de esa acusación, en la demanda se argumentó que hay una “inverificabilidad estructural” del proceso. Para los demandantes, la Registraduría Nacional degradó los controles de identificación, integridad y trazabilidad digital de los formularios E-14 en comparación con los estándares utilizados en 2022.

En el texto de 61 páginas se enfatizó que la elección ha quedado atrapada en una “zona de oscuridad probatoria”. Los accionantes argumentan que la opacidad del sistema impide al ciudadano común y al juez electoral descartar de manera racional hipótesis de manipulación, lo que vulnera los principios de transparencia y publicidad.

¿Cuáles son las pretensiones de la demanda de nulidad electoral publicada por Petro?

En la demanda publicada por el presidente se pide anular la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Lea también | El intento del petrismo por tumbar la elección: ¿puede una demanda frenar la posesión de Abelardo? Otra de las peticiones que se hizo en la acción jurídica es la de anular los formularios E-14 (transmisión, delegados y claveros), los formularios E-24 de las comisiones escrutadoras y los formularios E-26 de la segunda vuelta presidencial, por considerar que su modelo de publicación impide la verificación real de los resultados. A su vez, los demandantes piden que se ordene un nuevo escrutinio, una auditoría judicial o una verificación técnica de las mesas y puestos de votación afectados por “inverificabilidad” o inconsistencias documentales. Por último, los accionantes exigen que la Registraduría y el CNE entreguen los logs (registros de actividad), huellas hash, trazas de publicación y documentos técnicos que soporten la integridad de los archivos publicados.

¿Por qué no hay acusación de fraude?

Los demandantes en diferentes secciones del documento aclaran que no están afirmando directamente una alteración real de votos porque para ellos el sistema se volvió “opaco” e “inverificable”, lo cual impide saber si hubo fraude o no.

Sin embargo, hacen un listado de unas hipótesis de supuestas irregularidades. En estas, los accionantes mencionan que hubo tiempos imposibles, aludiendo a la publicación de cerca del 20% de las mesas solo 7 minutos después del cierre de urnas (4:07 p.m.), algo que para ellos es incompatible con el tiempo material de escrutinio. También hablan de una estabilidad estadística sospechosa y mencionaron las diferencias entre el 1 % y el 2 % que se mantuvieron constantes durante casi todo el preconteo. En la demanda reavivan un argumento anteriormente utilizado por el presidente sobre una supuesta creación súbita de aproximadamente 5.000 mesas nuevas antes de la elección, donde el ganador obtuvo ventajas marcadas y no hubo testigos de la oposición. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Respecto a este último punto, ya la Registraduría se ha pronunciado sobre las supuestas mesas adicionales, resaltando que las revisiones técnicas no arrojaron ninguna irregularidad en las elecciones presidenciales y que los datos están abiertos a auditorías externas. Ahora falta saber qué decisión toma el Consejo de Estado sobre este nuevo recurso, pues ya hace semanas inadmitió una demanda que buscaba tumbar la elección del abogado De la Espriella, la cual fue presentada apuntando a la estrategia que el abogado habría utilizado durante su campaña previa a las elecciones. Siga leyendo: Consejo de Estado tumbó la demanda contra la elección de Abelardo de la Espriella como presidente Preguntas y respuestas