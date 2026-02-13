Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

La fotografía laboral de diciembre de 2025 deja un mensaje doble. Por un lado, estabilidad en el promedio de la Ocde; por el otro, brechas marcadas entre países.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) informó que la tasa de desempleo se mantuvo en 5% al cierre del año y que el indicador fue constante en 22 de los 32 países con datos disponibles.
Frente a diciembre de 2024, el desempleo prácticamente no cambió en siete economías, entre ellas Canadá y Japón. Ocho países lograron reducirlo, mientras que en 17 aumentó.
Los mayores incrementos se observaron en Finlandia y Eslovenia, con alzas de 1,6 puntos porcentuales.
Si la comparación se hace frente a noviembre de 2025, el desempleo bajó en siete países, pero subió en Canadá, Colombia y Corea del Sur. Es decir, el cierre anual fue estable, pero el mes a mes mostró movimientos puntuales.
