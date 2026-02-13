x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

La Ocde reportó una tasa de desempleo estable en 5% al cierre del 2025; Colombia fue la cuarta más alta con 8,5%, pese a la reducción anual. Conozca las cifras.

  • Colombia mejoró frente a 2024, aunque continúa entre las tasas más altas de desempleo. FOTO: Colprensa.
    Colombia mejoró frente a 2024, aunque continúa entre las tasas más altas de desempleo. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
bookmark

La fotografía laboral de diciembre de 2025 deja un mensaje doble. Por un lado, estabilidad en el promedio de la Ocde; por el otro, brechas marcadas entre países.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) informó que la tasa de desempleo se mantuvo en 5% al cierre del año y que el indicador fue constante en 22 de los 32 países con datos disponibles.

Frente a diciembre de 2024, el desempleo prácticamente no cambió en siete economías, entre ellas Canadá y Japón. Ocho países lograron reducirlo, mientras que en 17 aumentó.

Los mayores incrementos se observaron en Finlandia y Eslovenia, con alzas de 1,6 puntos porcentuales.

Si la comparación se hace frente a noviembre de 2025, el desempleo bajó en siete países, pero subió en Canadá, Colombia y Corea del Sur. Es decir, el cierre anual fue estable, pero el mes a mes mostró movimientos puntuales.

Entérese: Uno de cada dos trabajadores fue por cuenta propia o jornalero en 2025

InfogrÃ¡fico
Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo

Colombia, entre las tasas de desempleo más altas de la Ocde

El informe ubicó a Colombia como el cuarto país con la tasa de desempleo más elevada de los países miembros, con un 8,5%.

Aunque el dato representa una mejora frente a diciembre de 2024, cuando se situó en 9,7%, el país sigue lejos del promedio de 5% de la organización.

Para Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia, citado en La República, la tendencia reciente tiene matices.

Según explicó, en los últimos años la tasa de desempleo juvenil ha venido disminuyendo. Sin embargo, advierte un elemento estructural: la potencial oferta de trabajo de los jóvenes (la PET) está cayendo mes a mes. Esto implica que, para mantener e incluso mejorar las condiciones laborales de esta población, se requiere un crecimiento sostenido del empleo juvenil.

Farné añadió que variables como el reciente aumento del salario mínimo, la reforma laboral y la reducción del horario de trabajo incidirán en el comportamiento del desempleo en los próximos meses.

De acuerdo con el reporte de la Ocde, el panorama para Colombia es mixto. La reducción anual confirma cierta recuperación frente a los niveles más altos de 2024, pero el país no logra converger hacia el promedio de la Ocde.

La brecha responde a retos estructurales: alta informalidad, baja productividad en varios sectores y limitada generación de empleo formal, especialmente en actividades intensivas en mano de obra.

De cara a 2026, el rumbo del desempleo dependerá del crecimiento económico y de la capacidad empresarial para absorber nueva fuerza laboral.

También será determinante el comportamiento del empleo juvenil y la reacción del sector privado frente a los recientes cambios regulatorios. El desafío es sostener la reducción sin frenar la creación de puestos formales, detallan los analistas.

Además: Colombia cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 8,9%, ¿de cuánto fue la caída frente a 2024?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida