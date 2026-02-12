Aumentan contratos ‘exprés’, pero 2.500 contratistas del Estado no tienen pago desde diciembre

Apenas dos semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, nuevas alertas sacuden al Estado: mientras se denuncian contrataciones ‘exprés’ en varias entidades, este jueves salió a la luz otra alarma, esta vez por retrasos en el pago de honorarios a miles de contratistas en distintas dependencias manejadas por el Gobierno Nacional. A través de un video que publicó la senadora Angélica Lozano, se alertó sobre retrasos en el pago a más de 2.500 contratistas vinculados a distintas entidades del Estado, quienes no han recibido los recursos correspondientes desde diciembre. Puede leer: Hermano de la ministra de Cultura también firmó millonarios contratos estatales antes de la Ley de Garantías La denuncia involucra al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ciencia y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT). Según el documento radicado por la congresista, las respuestas oficiales admiten las demoras y las atribuyen a limitaciones en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Desde el Ejecutivo se habría señalado que la situación obedece a dificultades de caja que han impedido efectuar los giros oportunamente.

Las declaraciones de Lozano

“Defiendo los contratistas de servicios porque es una forma de esclavitud moderna. Lucho por sus derechos y oh sorpresa, el Gobierno Nacional es el primero en incumplirlo”, afirmó la congresista en un video que publicó a través de su cuenta de X (antes Twitter). Lozano sostuvo que, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se adelantó una contratación masiva por “billones” y que, pese a ello, no se habrían garantizado los recursos para cumplir con los pagos. “Acaban de hacer una maratón de contratistas por billones antes de que entrara la Ley de Garantías y tengo documentados por lo menos a 2.500 personas que trabajaron en diciembre y no se los han pagado”, señala. La senadora enfatizó que ya transcurrió más de un mes desde el cierre del año y que la situación afecta directamente el sustento de los trabajadores. “Ya estamos a mitad de febrero, la gente no es cuerpo glorioso. Este trabajo duro es con el que llevan el pan a la mesa. No hay derecho a abusar de los más débiles”, dijo. Lea también: “Nos dijeron que descontarán los salarios de 2025 del presupuesto de 2026”: defensora del Pueblo tras demora en giros de pagos En su mensaje, Lozano mencionó casos concretos, entre ellos el del Ministerio del Interior, y se dirigió directamente a Armando Benedetti: “Ministro del Interior, 1.400 personas en su ministerio trabajaron y no les pagaron”, dijo. También recordó un video en el que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que a los contratistas se les paga mes vencido. “Normalmente a los contratistas se les paga mes vencido y entonces había que hacer una liquidación de los compromisos que se completaban en el mes de diciembre”, recordó las palabras del ministro Ávila la senadora Lozano. “Hello, ya vamos a entrar a marzo”, cuestionó Lozano y agregó que “esto está pasando en el DNP, Planeación Nacional, Ministerio de Ciencias, Ministerio de Transporte y muchas entidades”.

Según la congresista, la situación también se estaría presentando en otras entidades como el DNP, el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Transporte. Además, hizo referencia a una iniciativa para regular las condiciones de estos trabajadores y establecer sanciones por mora en los pagos. “Un artículo vital es la mora. Por cada día de retraso en el pago, un día de penalidad de honorarios. A ver si por fin el Estado cumple”, concluyó.

Las entidades con mayor deuda: El Ministerio del Interior a la cabeza

En el Ministerio del Interior, Lozano alerta que tiene constancia de la falta de pago a 1.410 cuentas de cobro correspondientes a honorarios de diciembre de 2025. Por otro lado, el DNP reporta 790 contratistas pendientes de pago por el mismo periodo. En el caso del Ministerio de Ciencia, se registran 69 cuentas pendientes y, sobre la UPIT, informó Lozano que en diciembre quedaron sin pagar 54 contratistas. Lea también: Informe de inteligencia que le costó la salida al general Urrego estaría basado en un anónimo Bloque de preguntas y respuestas