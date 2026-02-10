Petro dice que liberación de senadora Quilcué fue por “la presión del pueblo indígena y de la fuerza pública”; esto se sabe

Luego de que conociera el secuestro de la senadora indígena Aida Quilcué en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Montería por los desastres climáticos que ha ocasionado la ola invernal en esta zona, aseguró que la congresista había sido “interceptada”. No obstante, las declaraciones las dio antes de que se conociera que la senadora ya fue liberada y se encuentra con vida.
“A la una y media, fue interceptada la senadora Aida Quilcue, dirigente indígena, compañera nuestra, en la vía La Plata–Popayán”, afirmó el jefe de Estado.
Además, señaló que ya sostuvo comunicación con la familia de la congresista y confirmó que se están adelantando las gestiones correspondientes. “Ya hablé con la hija”, dijo.