Petro dice que liberación de senadora Quilcué fue por “la presión del pueblo indígena y de la fuerza pública”; esto se sabe

Luego de que conociera el secuestro de la senadora indígena Aida Quilcué en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Montería por los desastres climáticos que ha ocasionado la ola invernal en esta zona, aseguró que la congresista había sido “interceptada”. No obstante, las declaraciones las dio antes de que se conociera que la senadora ya fue liberada y se encuentra con vida. “A la una y media, fue interceptada la senadora Aida Quilcue, dirigente indígena, compañera nuestra, en la vía La Plata–Popayán”, afirmó el jefe de Estado. Además, señaló que ya sostuvo comunicación con la familia de la congresista y confirmó que se están adelantando las gestiones correspondientes. “Ya hablé con la hija”, dijo.

El presidente también informó que el ministro de Igualdad, quien es oriundo de la región y cercano a las comunidades indígenas, asumió el liderazgo del caso. “Ahora salió nuestro ministro de Igualdad, que es de la región y de la comunidad, a ponerse al frente de esto”, expresó. Durante su declaración, Petro calificó el hecho como un mensaje de extrema gravedad contra los pueblos indígenas del país. “Esto es un grito de guerra contra todos los indígenas del campo y del país”, aseguró.

La mención a las Farc

El mandatario hizo referencia a hechos de violencia histórica atribuidos a la antigua guerrilla de las FARC. “El enorme horror que cometió la FARC, que mató a autoridades religiosas por no entender la diferencia”, afirmó. En su momento, Petro hizo un llamado urgente a resolver la situación y lanzó una advertencia: “Ojalá se resuelva rápido, porque si no, han cruzado una línea roja”, dijo. Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, mencionó a las disidencias de las Farc. Benedetti precisó que la senadora Quilcué salió del municipio de La Plata tomando la vía a Popayán por Inzá. “Por ahí delinque la estructura Dagoberto Ramos” de las disidencias de las Farc”, resaltó. Por su parte, la vicepresidenta, Francia Márquez, a través de un mensaje que compartió en la red social X (antes Twitter), rechazó el secuestro de la senadora indígena y de los integrantes de su esquema de seguridad, que ocurrió en el departamento del Cauca. “Rechazo con total firmeza el secuestro de la senadora Aida Quilcué y de su esquema de seguridad en el Cauca” y agregó que “como mujeres que hemos caminado la defensa del territorio y la vida, nos unen las luchas y el compromiso por la paz y la justicia social”.

Asimismo, Márquez fue directa en asegurar que el uso de la violencia como mecanismo de intimidación no es el camino. “La violencia no puede seguir siendo un instrumento para sembrar miedo ni para silenciar a quienes alzan la voz por los derechos humanos y la paz”, manifestó. “Como país, no podemos tolerar ninguna forma de secuestro ni agresión contra el liderazgo político y social”, concluyó.

En los últimos minutos, se confirmó que la senadora apareció con vida en el Cauca. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, quien sostuvo que la información del hallazgo de la congresista fue corroborada por miembros de la Guardia Indígena. "Todos están bien. Nuestro Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", declaró el funcionario.