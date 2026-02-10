¡Invictas y clasificadas! Colombia brilla en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay

La Selección Colombia Femenina llegó al duelo ante Uruguay con la convicción de asegurar su tiquete a la siguiente fase y lo consiguió. Con anotaciones de Maithé López y María Fernanda Viáfara, el equipo nacional se quedó con el triunfo que le otorgó la clasificación anticipada al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 en Paraguay.
El conjunto cafetero, que venía de sumar su primera victoria en el torneo, sabía que ante las uruguayas debía tener paciencia, concentración y, sobre todo, serenidad al momento de definir en el último cuarto de cancha.