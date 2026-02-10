La historia de la marca de ropa que está llevando la moda colombiana a Suiza

La moda colombiana continúa abriéndose espacio en los circuitos internacionales de la industria. Ejemplo de ello es que Ombre, una marca de ropa con orígenes colombianos, hará parte del Zurich Fashion Week, la semana de la moda de la capital suiza. En este evento de cinco días, la firma presentará Winter 2027, su más reciente colección, inspirada en el invierno de los Alpes suizos.
Los creadores de esta propuesta son Diego Alejandro Rodríguez y Juan Fernando Pérez. Ambos paisas, oriundos de La Dorada y Medellín, respectivamente, y directores creativos de Ombre, aseguran que, aunque la marca nació oficialmente en 2022, este es un sueño que llevaban dentro desde siempre.
Y es que tanto Rodríguez como Pérez provienen de mundos muy distintos al de la moda: Diego es periodista y magíster en Comunicación y Marketing, mientras que Juan es administrador de empresas. En el caso del primero, cuenta que su pasión por la moda surgió hace varios años, cuando escribía sobre este tema para medios de comunicación nacionales e internacionales. Juan, por su parte, decidió tomar otro camino porque el del vestuario lo veía lejano y “un poco complejo”.
“Luego Alejandro y yo nos encontramos en el camino y pudimos coordinar nuestros tiempos, nuestras ideas y nuestra pasión. Ahí nació Ombre: un nombre que recoge un poco de los dos, de la simplicidad, de lo extravagante y de lo sostenible”, cuenta Pérez. Para cuando este proyecto tomó forma, Diego ya llevaba más de diez años viviendo en Suiza, con el deseo de tener un poco de Colombia en el país europeo y viceversa.