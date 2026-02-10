x

¿Quién es alias El Cantante? El criminal buscado en Estados Unidos que cayó en Medellín

Cada vez son más comunes las noticias sobre criminales internacionales y transnacionales que se esconden en la ciudad.

    Alias “el cantante”, capturado en Medellín con fines de extradición. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
hace 3 horas
La presencia de objetivos de alto valor para la justicia estadounidense en las calles de Medellín se ha convertido en una tendencia recurrente. En la última semana, una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) capturaron a Uriel García Murillo, conocido con el alias de El Cantante”.

García Murillo es requerido por una orden judicial de la Corte Distrital del Estado de Texas, en Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Según las investigaciones, este hombre fungía como una pieza determinante en una red transnacional encargada de la logística para exportar estupefacientes desde Colombia hacia ese país.

Rutas, lanchas y clanes familiares

La información de inteligencia revela que “El Cantante” tenía la capacidad operativa de coordinar el despacho de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. El destino final de estos cargamentos era Centroamérica y Estados Unidos.

Para mover la mercancía, la organización utilizaba rutas estratégicas en el Urabá antioqueño y chocoano. Desde allí zarpaban lanchas rápidas tipo Go-Fast, diseñadas para evadir los controles marítimos de las autoridades nacionales e internacionales.

Las autoridades también confirmaron que la estructura criminal opera bajo lazos de sangre. Uriel García Murillo es hermano de alias ”el Bendecido”, otro presunto narcotraficante que fue capturado en 2025 en el departamento de Córdoba, también con fines de extradición, lo que refuerza la hipótesis de las agencias de inteligencia sobre la vigencia de los clanes familiares en el negocio ilícito.

Tras su detención, “el Cantante” quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para surtir los trámites de su extradición.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la captura de alias “el Cantante” afirmando que “no hay refugio para el narcotráfico”.

Medellín: refugio y “empresa de seguridad” para la mafia

La captura de García Murillo se suma a una lista creciente de detenciones de criminales extranjeros o requeridos por justicias foráneas en el Valle de Aburrá. Casos recientes incluyen al ciudadano estadounidense Michel Bernabé Vásquez, buscado por tráfico de opioides y capturado en Aranjuez, y al panameño Jean Carlo Valderrama, alias ”Balín”, detenido en El Poblado en lo que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como una “cumbre mafiosa”.

Detrás de este fenómeno hay una dinámica de mercado criminal. Según investigaciones recientes, la estructura conocida como La Oficina y otras bandas locales han evolucionado para prestar servicios de seguridad y logística a estos capos internacionales. Medellín se ha convertido en una plaza para cerrar negocios de narcotráfico y, al mismo tiempo, en un lugar de “turismo” para delincuentes que buscan entretenimiento y anonimato.

Estas estructuras locales ofrecen un catálogo de protección que varía según el perfil del cliente. Los paquetes pueden incluir esquemas de seguridad con guardaespaldas, camionetas blindadas, motos y armamento. El pago por estos servicios se realiza en efectivo o, como es frecuente con los carteles mexicanos, mediante un intercambio por porcentajes de la droga exportada.

Un ejemplo reciente de esta dinámica ocurrió en abril pasado, cuando Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, cabecilla histórico de La Oficina, fue sorprendido armado intentando ingresar a una discoteca del Parque Lleras. Según testigos, actuaba como jefe de seguridad de dos extranjeros, dejando así en evidencia que los mandos de estas estructuras prestan servicios de escolta VIP a criminales foráneos.

