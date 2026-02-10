¿Quién es alias El Cantante? El criminal buscado en Estados Unidos que cayó en Medellín

La presencia de objetivos de alto valor para la justicia estadounidense en las calles de Medellín se ha convertido en una tendencia recurrente. En la última semana, una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) capturaron a Uriel García Murillo, conocido con el alias de El Cantante”.
García Murillo es requerido por una orden judicial de la Corte Distrital del Estado de Texas, en Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Según las investigaciones, este hombre fungía como una pieza determinante en una red transnacional encargada de la logística para exportar estupefacientes desde Colombia hacia ese país.