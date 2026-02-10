¿Quién es alias El Cantante? El criminal buscado en Estados Unidos que cayó en Medellín

La presencia de objetivos de alto valor para la justicia estadounidense en las calles de Medellín se ha convertido en una tendencia recurrente. En la última semana, una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) capturaron a Uriel García Murillo, conocido con el alias de El Cantante”. Puede leer: Capturan a panameño con circular roja: alcalde Federico Gutiérrez denuncia “cumbre mafiosa” en Medellín García Murillo es requerido por una orden judicial de la Corte Distrital del Estado de Texas, en Estados Unidos, bajo cargos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Según las investigaciones, este hombre fungía como una pieza determinante en una red transnacional encargada de la logística para exportar estupefacientes desde Colombia hacia ese país.

Rutas, lanchas y clanes familiares

La información de inteligencia revela que “El Cantante” tenía la capacidad operativa de coordinar el despacho de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. El destino final de estos cargamentos era Centroamérica y Estados Unidos. Para mover la mercancía, la organización utilizaba rutas estratégicas en el Urabá antioqueño y chocoano. Desde allí zarpaban lanchas rápidas tipo Go-Fast, diseñadas para evadir los controles marítimos de las autoridades nacionales e internacionales.

Las autoridades también confirmaron que la estructura criminal opera bajo lazos de sangre. Uriel García Murillo es hermano de alias ”el Bendecido”, otro presunto narcotraficante que fue capturado en 2025 en el departamento de Córdoba, también con fines de extradición, lo que refuerza la hipótesis de las agencias de inteligencia sobre la vigencia de los clanes familiares en el negocio ilícito. Tras su detención, “el Cantante” quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para surtir los trámites de su extradición. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la captura de alias “el Cantante” afirmando que “no hay refugio para el narcotráfico”.

Medellín: refugio y “empresa de seguridad” para la mafia