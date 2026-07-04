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¿Petro entregaría el poder un día antes? Y otros secretos en De Buena Fuente

El presidente Gustavo Petro estaría en la misma línea del presidente electo: todo parece indicar que no quieren conversar y que dejarán todo en manos de sus fórmulas vicepresidenciales.

  • La renuncia de Gustavo Petro se daría un día antes de que termine su mandato. FOTO: COLPRENSA.
    La renuncia de Gustavo Petro se daría un día antes de que termine su mandato. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 18 minutos
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Entre el círculo cercano del presidente Gustavo Petro está rondando una inquietud sobre la entrega del poder el 7 de agosto. Históricamente, el mandatario saliente cumple con el acto protocolario de salir por la puerta principal de la Casa de Nariño junto a su familia y funcionarios principales para que minutos después entre el nuevo presidente, también en una especie de marcha triunfal.

Todo indica que Petro y Abelardo de la Espriella no harán lo mismo.

No solo no se han visto para empalme tras los resultados de la segunda vuelta sino que fuentes aseguran que el 7 de agosto el nuevo gobierno recibirá la casa vacía o que la vicepresidenta Francia Márquez sería quien haga el acto protocolario de la transición simbólica en el centro del poder en Bogotá.

Briceño debutaría como presidente de la Cámara

Como lo reveló este diario, el presidente del Senado para la próxima legislatura será el guajiro Alfredo Deluque del Partido de la U, según los acuerdos que se están discutiendo con el nuevo gobierno.

Para la Cámara, la apuesta sería por Daniel Briceño, el exconcejal de Bogotá que es una de las nuevas figuras del Centro Democrático.

Aunque apoyó a Paloma Valencia en primera vuelta, tendió puentes con De la Espriella a través de varias personas cercanas como la joven estudiante Jerome Sanabria, una influencer que hace parte del empalme.

Hay expectativa por el discurso del presidente Petro el 20 de julio ya que sería su última intervención en el Congreso como jefe de Estado. La actual oposición planea un discurso para confrontar los logros que vaya a presentar el mandatario saliente.

¿Por qué Rendón escogió el Túnel del Toyo para celebrar el 20 de julio?

La decisión del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de conmemorar este 20 de julio en el Túnel del Toyo -evento que contaría con la asistencia del presidente electo Abelardo de la Espriella- no es un hecho aislado.

Se trata del tercer año consecutivo en el que la Administración Departamental elige un escenario cargado de simbolismo frente a la relación con Petro.

En 2024, la celebración se realizó en Concepción. Allí, los actos tuvieron un fuerte enfoque de apoyo a la Fuerza Pública, lo que contrastó con las políticas de “Paz Total”.

En 2025, el acto tuvo lugar en Urabá, como una forma de reivindicar la importancia de una subregión cuyos proyectos estratégicos, según Rendón, no han contado con el respaldo esperado de la Nación.

Ahora, el Túnel del Toyo se convierte en el nuevo escenario de ese mensaje político, al tratarse de una megaobra que el Gobierno Nacional dejó en gran parte bajo la responsabilidad financiera de Antioquia y Medellín.

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