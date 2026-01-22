Petro habló por fin del escándalo en la U. San José y confronta a congresistas, ¿qué le respondieron?

Tras la controversia por los títulos “exprés” otorgados por la Fundación Universitaria San José a funcionarios del Gobierno, el presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre el caso más reciente: los tres títulos que obtuvo su secretaria Nelfy Morales en esta institución. Frente a los cuestionamientos, que fueron revelados por la representante Jennifer Pedraza, el mandatario afirmó que “para sacar votos no deben destruir trabajadoras”.
La polémica incluye también la denuncia que dio a conocer Cathy Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, quien expuso la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la U. San José este pasado lunes.
Según la congresista, los beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro.
En la investigación que adelantó el equipo de la congresista, se identificaron 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales.
Ambas denuncias han resultado en un incremento de críticas sobre temas de meritocracia en los puestos del Gobierno.