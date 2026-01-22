Petro habló por fin del escándalo en la U. San José y confronta a congresistas, ¿qué le respondieron?

Tras la controversia por los títulos “exprés” otorgados por la Fundación Universitaria San José a funcionarios del Gobierno, el presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez sobre el caso más reciente: los tres títulos que obtuvo su secretaria Nelfy Morales en esta institución. Frente a los cuestionamientos, que fueron revelados por la representante Jennifer Pedraza, el mandatario afirmó que “para sacar votos no deben destruir trabajadoras”. La polémica incluye también la denuncia que dio a conocer Cathy Juvinao, representante a la Cámara por Bogotá, quien expuso la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la U. San José este pasado lunes. Según la congresista, los beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. En la investigación que adelantó el equipo de la congresista, se identificaron 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. Ambas denuncias han resultado en un incremento de críticas sobre temas de meritocracia en los puestos del Gobierno.

El pronunciamiento del presidente

El presidente Gustavo Petro, que hasta el momento no se había pronunciado sobre este tema, cuestionó duramente a ambas congresistas por lo que calificó como una “enorme irresponsabilidad” al revelar información académica de funcionarias públicas en medio de la polémica por los títulos obtenidos en la Fundación Universitaria San José. Según el mandatario, las denuncias expusieron a “22 personas humildes, muchas mujeres madres cabeza de familia con hijos menores”, quienes, dijo, fueron usadas “para demostrar servicio y odio contra el gobierno, con ellas en la prensa”. Lea más: U. San José, acusada de dar títulos falsos, aumentó más de 2.000 % la entrega de tarjetas profesionales a contadores en dos años En el mensaje que compartió a través de su cuenta en X (antes Twitter), el presidente llevó esta discusión hacia un diálogo sobre la lucha de la mujer y la búsqueda de oportunidades. No obstante, el debate no gira en torno a esto. Está enfocado, sobre todo, en la manera tan rápida en la que obtuvieron los títulos y en las irregularidades que se han encontrado en el proceso —que incluye también el caso de Juliana Guerrero-. El mandatario colombiano agregó que esto refleja una realidad estructural del país. “Esta es la historia de las mujeres pobres de este país, solas y con hijos, estudian a distancia y trabajan”, afirmó. El jefe de Estado insistió en que este tipo de formación permite avanzar más rápido en la educación superior. “Sí, pueden hacer un tecnológico y una carrera después, como se hace en todo el país, y sí se puede hacer dos carreras y mantener el título tecnológico”, sostuvo.

Por último, rechazó vehementemente el uso político del caso y pidió una rectificación pública. “Para sacar votos no deben destruir trabajadoras”, dijo, y añadió que espera “una disculpa pública con las mujeres trabajadoras de Colombia”. No obstante, por su parte, la congresista Jennifer Pedraza le respondió de manera contundente al mensaje del presidente, refiriéndose directamente al caso de Juliana Guerrero, quien es cercana al presidente Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti.

Pedraza insistió que “Juliana Guerrero no pisó UN SALÓN ni vio una clase en la San José, ¡COMPRÓ SUS TÍTULOS!”.