No terminar el colegio le cuesta a América Latina más de US$30.000 millones al año

La deserción y la baja calidad en la educación media no solo afectan el futuro de los jóvenes, también tienen un costo económico enorme para los países. Un nuevo informe académico del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana junto con otras universidades advierte que la falta de acciones para mejorar este nivel educativo le está costando a América Latina decenas de miles de millones de dólares cada año, mientras que en Colombia las cifras muestran contrastes extremos entre territorios. El informe, titulado “Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia” (2026), señala un dato preocupante, pues solo 13 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo logran terminar la educación media a tiempo y con los conocimientos básicos esperados.

Solo el 13% termina bien la educación media

El análisis combina dos variables: permanencia en el sistema educativo y desempeño académico en las pruebas de Estado. Aunque el 55% de los estudiantes que iniciaron primero en 2013 llegaron a grado 11 en 2023, la cifra cae drásticamente cuando se analizan los aprendizajes. De acuerdo con el estudio, solo el 25% de los estudiantes alcanza niveles adecuados en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales y sociales en las pruebas Saber 11. Al cruzar ambos indicadores —terminar el colegio y hacerlo con competencias suficientes— el resultado final es que apenas el 13% cumple ambas condiciones. Los investigadores advierten que esta situación refleja un problema estructural. Como señala el documento, “la educación media constituye la última oportunidad a gran escala para preparar a los jóvenes para la educación superior, el mercado laboral y la ciudadanía”. Cuando esa etapa falla, las consecuencias se trasladan a la economía y al desarrollo social.

Un costo de US$30.000 millones para la región

El estudio también pone cifras al impacto económico de la deserción escolar en América Latina. Según estimaciones de organismos multilaterales citadas en el informe, cada punto porcentual adicional de abandono escolar genera pérdidas superiores a US$30.000 millones al año en América Latina y el Caribe. Ese costo se distribuye en varios frentes. Primero serán US$15.600 millones en ingresos que los jóvenes dejan de percibir a lo largo de su vida laboral. Luego, US$2.640 millones en impuestos que los Estados dejan de recaudar. Y, en tercera línea, US$14.650 millones asociados a costos sociales como menor productividad, mayor informalidad y menor participación laboral. El documento subraya que el problema va más allá de la deserción. “La baja calidad educativa no es solo un problema pedagógico, sino un problema económico estructural que afecta el crecimiento y la sostenibilidad fiscal de los países”, advierten los investigadores. Además, el informe señala que cuando los estudiantes no alcanzan competencias básicas, el impacto económico puede ser incluso mayor, con pérdidas cercanas a US$50.000 millones anuales en la región. Lea más: El 60 % de estudiantes que deja de estudiar señalan maltrato y conflicto en colegios

Colombia: dos realidades educativas opuestas

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la enorme desigualdad territorial dentro de Colombia. En algunas entidades territoriales certificadas del país, especialmente en el Valle de Aburrá, los resultados muestran avances significativos. En municipios como Envigado y Sabaneta cerca de 40 de cada 100 estudiantes logran terminar la educación media con competencias satisfactorias, una cifra muy superior al promedio nacional. Pero en otras regiones el panorama es radicalmente distinto. En departamentos como Chocó o Vichada apenas una de cada 100 estudiantes logra completar la educación media con los conocimientos esperados, según el informe. Esto significa que la brecha entre territorios puede llegar a ser hasta 40 veces, una diferencia que, según el documento, “refleja inequidades históricas en inversión, infraestructura educativa, disponibilidad docente y condiciones socioeconómicas que limitan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes”.

Educación media: una decisión que impacta los ingresos