No terminar el colegio le cuesta a América Latina más de US$30.000 millones al año

La deserción y la baja calidad en la educación media no solo afectan el futuro de los jóvenes, también tienen un costo económico enorme para los países.
Un nuevo informe académico del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana junto con otras universidades advierte que la falta de acciones para mejorar este nivel educativo le está costando a América Latina decenas de miles de millones de dólares cada año, mientras que en Colombia las cifras muestran contrastes extremos entre territorios.
El informe, titulado “Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia” (2026), señala un dato preocupante, pues solo 13 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo logran terminar la educación media a tiempo y con los conocimientos básicos esperados.