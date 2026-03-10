Hallaron sin vida al gobernador indígena Eutimio Valencia Duave tras ser reportado como desaparecido

El gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, fue hallado sin vida este martes tras ser raptado por tres hombres armados en una vía del departamento del Chocó.

Valencia Duave fue reportado como desaparecido el lunes, cuando la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Wounaan del Chocó denunció que se movilizaba por la carretera que conduce al municipio de Tadó.

Tras lo ocurrido, se activaron los organismos de búsqueda para dar con el paradero de la autoridad indígena y de los responsables del rapto. Sin embargo, en la tarde de este martes se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida.

“El gobernador Eutimio Valencia Duave fue reconocido como una autoridad comprometida con el bienestar de su comunidad, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de nuestros territorios ancestrales”, se lee en un comunicado de la Asociación De Cabildos, Autoridades Tradicionales Indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule (Orewa).

Valencia Duave marcó diferencia en su territorio por su liderazgo y trabajo con la comunidad por la memoria colectiva. “Este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”, concluyeron.

La Defensoría del Pueblo envió un mensaje a las autoridades para que brinden celeridad a las investigaciones correspondientes, conforme al caso del gobernador indígena, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de las comunidades en la subregión del San Juan, en Chocó.

“Los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, es por ello que el Estado debe garantizarles sus derechos, incluido su derecho fundamental a la vida”, se lee en un post de X.