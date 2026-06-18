Petro ya ha sacado a 80 altos oficiales de la Fuerza Pública por hacer su trabajo

El polémico llamado a calificar servicios de varios altos oficiales de la Fuerza Pública, en aparentes decisiones de carácter político y no judicial del Gobierno Nacional, volvió a la palestra por cuenta de dos casos que agitaron a la opinión pública en las últimas dos semanas.

El dedo en la llaga lo puso el general (r) Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con jurisdicción en Antioquia.

En una entrevista concedida meses después de su llamado al retiro a La FM, explicó que la decisión al parecer se fundamentó en una operación militar que afectó la imagen de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

Tal cual lo reportó EL COLOMBIANO en ese momento, el incidente ocurrió el 23 de julio de 2024, en un puesto de control militar en una vía de Santo Domingo, Antioquia.

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Allí fue detenida para registro una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que transportaba a 13 miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF); estaban en negociaciones de paz con la Casa de Nariño.

Entre los viajeros había pesos pesados de esa organización, como “Calarcá”, “Firu”, “Ramiro” y “Érika Castro”, quienes llevaban a un adolescente víctima de reclutamiento forzado, armas sin salvoconducto, oro y dinero.

Aunque la mayoría recuperó su libertad por su estatus de negociadores de paz, los diálogos con ese grupo ilegal quedaron en entredicho. Y, al parecer, el Gobierno se lo cobró al general Hernández. Tras el retén militar, fue trasladado cuatro veces de cargo, hasta su despido.

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“La explicación formal (de la salida) era por una investigación disciplinaria que tenía que ver con el Comando de Ingenieros, pero al final de la conversación se dio un comentario sobre ‘lo que pasó en Medellín’. Para mí, ese hecho corresponde al procedimiento en el que fue detenido alias Calarcá”, dijo el oficial. El presidente Petro se refirió al caso en un consejo de ministros, el pasado 16 de junio, alegando que esa no fue la razón del despido. Según él, “el motivo no proviene del Gobierno. Desde las Fuerzas Militares se detectaron presuntos hechos relacionados con actividades vinculadas al oro y por eso se tomó la decisión, mientras la Fiscalía determina si hubo o no conductas irregulares”.

Este diario se comunicó con el general (r) Hernández para conocer su posición frente a ese señalamiento. Respondió que en sus 35 años de carrera nunca fue notificado de investigaciones en su contra por tráfico de oro.

“Estoy analizando la situación con mis abogados, él no puede decir eso sin pruebas, de lo contrario es una calumnia. Me siento perseguido por este nefasto gobierno, pediré medidas cautelares ante la Corte Internacional de Derechos Humanos”, replicó.

El oficial en retiro comentó que no fue el único perjudicado por esa operación, dado que su jefe de entonces, el general Juan Carlos Fajardo, quien comandaba la Séptima División del Ejército, también fue despedido de la Institución a los cuatro meses.

En ese tiempo, la decisión fue criticada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “El general que lideró este operativo como comandante de la Séptima División hoy sale del Ejército. La pregunta es: ¿le están cobrando ese retén?”.

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Por su parte, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, se defendió argumentando que la salida fue por “la dinámica normal del servicio”, al no llamarlo para el curso de ascenso. Hoy Cardozo tampoco está en la Institución.