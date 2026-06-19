Denuncian que están sacando a estudiantes del Sena de clases para hacerle campaña a Iván Cepeda

A solo dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, docentes y aprendices del Sena en Antioquia denunciaron que al interior de esa entidad se estarían incurriendo en presiones para votar favor del candidato de gobierno este domingo.
Pocos meses después de que esa misma entidad se viera involucrada en un escándalo por ofrecer apoyos para engordar una marcha liderada por el presidente Gustavo Petro en Medellín durante el Día del Trabajo, ahora se denuncia que líderes sindicales estarían sacando a aprendices de los salones para entregarles propaganda política y persuadirlos para la segunda vuelta presidencial.
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Además de fuentes al interior de esa entidad, otros líderes políticos locales, como el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, hicieron públicos videos y volantes con contenido político que están siendo repartidos en los pasillos de esa institución.
“Lo que está ocurriendo en el Sena Medellín, sede Minorista, es gravísimo. Nos denuncian algunos estudiantes e instructores que el sindicato estaría sacando estudiantes de clases para llevarlos a auditorios donde se estaría haciendo proselitismo político disfrazado de actividad institucional e induciendo el voto a favor de Iván Cepeda”, expresó el cabildante.