Colombianos llevan a Marco Rubio a los tribunales en EE. UU. por suspensión de visas

Cinco colombianos hacen parte de un grupo de once demandantes que llevaron ante una corte federal en Nueva York una querella contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Departamento de Estado, por la suspensión de la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida adoptada durante la administración Trump que habría congelado miles de procesos migratorios ya avanzados.
Los demandantes aseguran que la decisión detuvo sus trámites en la fase final, pese a que sus solicitudes de residencia permanente ya habían sido aprobadas previamente. La acción judicial, presentada en febrero con el respaldo de varias organizaciones defensoras de migrantes, busca tumbar la política por considerarla arbitraria y contraria a la legislación migratoria vigente.
Entre las organizaciones que respaldan la demanda figuran el National Immigration Law Center (NILC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale. El caso ha sido identificado como CLINIC v. Rubio.