Esto fue lo que ocurrió en La Granja y El Aro, los hechos por los que llamaron a indagatoria a Álvaro Uribe

El llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que aclare los señalamientos en su contra por las masacres en Ituango y la muerte del defensor de DD. HH. Jesús María Valle, pone de nuevo sobre la mesa algunos de los más graves crímenes que ha dejado el conflicto armado en Antioquia. De acuerdo con la información consignada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado colombiano por la complicidad y omisión de sus obligaciones en estos hechos, la primera de las masacres sucedió el 11 de junio de 1996. Entérese: A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años

El origen del caso: ¿Qué pasó en las masacres de La Granja y El Aro?

Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte del departamento, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad. Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares. Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte. Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras. Lea también: “Devastador para mi familia”: expresidente Uribe reacciona a decisión de la Corte sobre condena de su hermano Santiago La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá. El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes. En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales. En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.

El homicidio de Jesús María Valle y los señalamientos contra Uribe

Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento.

El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), penetraran en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla”, según los testigos. Los delincuentes amarraron a los presentes y a Valle le dispararon dos veces con una pistola con silenciador. En una conversación con EL COLOMBIANO, el abogado y sobrino de Valle, Mauricio Alberto Herrera Valle, comentó que “a él lo mataron por decir la verdad. Divulgó lo que estaba pasando y en ese entonces hablar de paramilitarismo era tener una lápida pegada a la espalda”. Por las masacres de La Granja y El Aro, la justicia ha sentenciado a varios comandantes paramilitares, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso; también a empresarios que patrocinaron la incursión de los asesinos, como los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio; y varios comandantes militares de la época han sido judicializados.

En el marco de esos procesos, algunos paramilitares desmovilizados, entre ellos Mancuso, han señalado de presunta complicidad a Álvaro Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia. Por esas sindicaciones, Uribe ya se presentó a la Fiscalía en 2023, para rendir una declaración voluntaria para desmentir los señalamientos de Mancuso en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Tres años después, el exjefe de Estado fue llamado a indagatoria por la justicia ordinaria, para que aclare su presunta relación con los hechos de Ituango y la muerte de Valle. Puede leer: Salvatore Mancuso dará su versión de las masacres de El Aro y La Granja ante la JEP Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “La señora fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme. Injusticia de clara presión política”, trinó Uribe este jueves, en respuesta a la notificación judicial.

La diligencia está programada para la próxima semana, pero llama la atención que hechos que ocurrieron hace tres décadas sean traídos a los estrados a pocos días de las elecciones presidenciales, en medio de una polarización política nacional que se radicaliza cada vez más. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Álvaro Uribe se presentó a declarar a la Fiscalía sobre la masacre de El Aro. Preguntas y respuestas