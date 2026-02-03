Petro le habría llevado de regalo a Trump una pieza precolombina de oro macizo: costaría $700 millones de pesos

El presidente Gustavo Petro llegó a Washington con una agenda cargada de gestos simbólicos. Además de canastas con café representativo de distintas regiones del país y cacao producido por familias campesinas, el mandatario habría llevado también una pieza precolombina en oro macizo con la intención de entregarla como obsequio al presidente Donald Trump. Así lo estableció EL COLOMBIANO a partir de una fuente que indicó que la pieza tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Sin embargo, este medio también contactó fuentes del Gobierno, las cuales señalaron que no han podido confirmar oficialmente la existencia ni el traslado de dicho objeto. El presidente Petro ya había hablado en días pasados sobre el posible obsequio para el magnate estadounidense. Esa versión se remonta al pasado 8 de enero, cuando el jefe de Estado concedió una entrevista al canal Telemundo 51, de Miami.

Durante una conversación con el periodista Fernando Girón, Petro se refirió de manera general al eventual encuentro con Trump y, en ese contexto, mencionó la posibilidad de entregarle un obsequio de carácter precolombino, sin precisar detalles sobre la pieza, su origen ni su valor. “¿Qué le llevaría el presidente a Donald Trump?”, le preguntó el reportero. El mandatario colombiano respondió que le llevaría “una orfebrería. Nosotros tuvimos una orfebrería que alcanzó, según algunas investigaciones, tres mil años antes de Cristo, o sea, los tiempos de los egipcios, y es hermosísima. En Colombia, como en Brasil, se han encontrado sobre la Amazonia hechos que demuestran que había artistas hace treinta mil años. Por eso no podemos bajar cabeza, nosotros estamos aquí hace milenios”. “¿Le va a llevar algo?”, le insistió el periodista. El presidente Petro le reiteró que lo estaba pensando, pero que le llevaría al mandatario Donald Trump una pieza de orfebrería “obviamente imitación, porque aquí un tonto presidente regaló tesoro Quimbaya a España”. El antecedente citado es el del entonces presidente Carlos Holguín Mallarino, quien, a finales del siglo XIX, autorizó la entrega del llamado Tesoro Quimbaya a la Corona española. El destinatario fue la reina regente María Cristina de Habsburgo, y el gesto se concretó entre 1892 y mayo de 1893 como agradecimiento por el arbitraje de España en el laudo que definió la frontera entre Colombia y Venezuela.

El obsequio no fue simbólico: el lote original estaba compuesto por 122 piezas de orfebrería precolombina de excepcional calidad, consideradas hoy patrimonio arqueológico de primer orden. Más de un siglo después, ese episodio sigue teniendo efectos jurídicos y políticos. Las piezas del Tesoro Quimbaya permanecen en el Museo de América, en Madrid, y su salida del país fue revisada por la justicia colombiana. En 2017, la Corte Constitucional de Colombia declaró que el regalo fue ilegal, al tratarse de bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, y ordenó al Gobierno adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para su repatriación. Desde entonces, el caso se convirtió en un referente obligado cada vez que un jefe de Estado colombiano menciona la posibilidad de entregar, incluso de forma simbólica, objetos asociados al legado precolombino del país. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la Casa de Nariño sobre la naturaleza del regalo.