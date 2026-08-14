Encontraron muerto a un extranjero en un hotel de El Poblado

Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un ciudadano extranjero fue hallado sin vida en un hotel de un exclusivo sector de Medellín.

De acuerdo con las primeras informaciones, el ciudadano extranjero se identificaba como Charles William Morris.

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El foráneo, de nacionalidad estadounidense, fue encontrado sin vida en un establecimiento hotelero del barrio Manila, en la comuna de El Poblado.

A través de las redes sociales, transeúntes y vecinos del sector publicaron algunas imágenes en las que se aprecia a un equipo forense de la Fiscalía en el lugar de los hechos, efectuando unas labores de levantamiento.

Aunque las causas de su deceso son materia de investigación, una de las principales hipótesis que evalúan las autoridades es la de una intoxicación, al parecer por el consumo o el suministro de alguna sustancia.