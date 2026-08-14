“Todo eso es suyo, papi”: el conmovedor gesto de los amigos de un joven que lo perdió todo en el terremoto de Colombia

El terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha generado un profundo dolor, pero también ha mostrado la empatía de quienes tienen familiares o amigos que resultaron damnificados por la tragedia.

Y es que las últimas cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revelaron que van 287 personas fallecidas, 3.975 heridas, 378 desaparecidas y 354 rescatadas.

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Pero también hay historias de esperanza y gestos que son inolvidables, como el que tuvo Daniel Hernández con su amigo Juan David, quien había perdido todo en el terremoto y no contaba con que las personas que lo rodean se solidarizaran tanto con su situación.

Daniel y sus amigos en Cali hicieron una recolecta para comprarle una cama, comida e implementos de aseo a Juan David, quien estaba profundamente conmovido y agradeció cada esfuerzo que hicieron sus seres queridos por él. El momento quedó grabado en video.

“Todo eso es suyo, papi. Y ni le digo cuánto hay en efectivo”, le dijo Daniel a Juan David, palabras que desencadenaron en un fraterno abrazo que reflejó el cariño y la solidaridad entre ambos.