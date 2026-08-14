Inicia la Liga de España con cuatro colombianos a bordo; ¿quiénes son?

El fútbol español inicia este fin de semana del 15 al 17 de agosto y cuatro colombianos tendrán acción en la primera división ibérica. El mejor fútbol del mundo para muchos, al menos desde lo técnico, contará con jugadores cafeteros en 3 equipos, todos de buenas condiciones y con pasado reciente en este país. Getafe será el primer equipo con un cafetero en sus filas que tendrá acción. Johan Mojica, reciente incorporación del club “Azulón”, estará en el duelo de los madrileños contra Alavés en condición de visitante. El estadio de Mendizorroza podría ser el primer campo donde el lateral izquierdo de la selección Colombia tenga minutos con su nuevo club. El partido será este sábado a las 12:30 p.m., con transmisión de ESPN. Puede leer: Oficial: Johan Mojica jugará en el Getafe de España; el colombiano continúa en La Liga

Al siguiente día, el domingo, el Racing de Santander recibe en El Sardinero al Villarreal, uno de los equipos animadores de La Liga y que siempre promete show. En medio de los rumores que lo ubican en distintos clubes grandes europeos, Gustavo Puerta está llamado a liderar al verdiblanco en su vuelta a primera división después de 16 años. El duelo será a las 10 a.m., y se podrá seguir por ESPN2.

Solo estos dos jugadores tendrán acción en La Liga este fin de semana, sin embargo, el Real Betis, club donde militan los otros criollos del fútbol español, jugará un amistoso contra Inter de Milán este sábado a las 12:30 p.m., transmite DAZN. Allí estarán Nelson Deossa y Juan Camilo “Cucho” Hernández. El goleador pereirano y el volante caldense alzaron hace poco la voz para que el pueblo español ayude a Colombia en el difícil momento que atraviesa el país. Deossa, al parecer, saldrá del Betis, mientras que “Cucho” está asentado como el delantero titular de Pellegrini. Lea también: David Ospina quedó en el limbo: Atlante oficializó el final de su contrato sin jugar un solo partido Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .