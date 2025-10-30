Petro, que busca consolidarse como “líder mundial”, entre los mandatarios con la popularidad más baja de la región, según ranking

El presidente Gustavo Petro, que quiere consolidarse como un “líder mundial”, es uno de los mandatarios con la popularidad más baja de la región, según los resultados de la más reciente encuesta de CB Consultora Opinión Pública.

La consulta, que mide mes a mes los niveles de popularidad de los mandatarios sudamericanos, ubicó al presidente colombiano en el séptimo lugar de su ranking de octubre con una imagen positiva del 38,1 %, bajando 1.1 puntos frente al mes anterior.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a encabezar el escalafón, con un 48,8 % de aprobación, luego de que en septiembre fuera relegado del primer lugar por su homólogo uruguayo Yamandú Orsi, quien ahora cayó al tercer lugar con 45,5 % de popularidad.