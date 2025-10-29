Denuncian a Verónica Alcocer por pagos que superarían los mil millones de pesos en asesorías e imagen personal

En medio del difícil panorama que atraviesa Verónica Alcocer tras haber sido incluida, junto al presidente Gustavo Petro, en la llamada Lista Clinton, la primera dama enfrenta ahora una nueva controversia. Este miércoles fue radicada una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios relacionados con su imagen personal. De acuerdo con el denunciante, existen indicios de que Alcocer habría autorizado y recibido pagos por montos superiores a los mil millones de pesos destinados al“cuidado de imagen” ya asesorías personales, presuntamente utilizando recursos públicos o fondos asignados a otras finalidades.

El denunciante, Juan Carlos Portilla.afirmó que los hechos configuran posibles actividades delictivas orientadas a obtener beneficios económicos indebidos a través de una red de contratos y servicios ligados a su papel como figura pública durante el actual Gobierno. En entrevista con Revista Semana , Portilla explicó que su denuncia se sustenta en materiales audiovisuales y en información divulgada por diversos medios de comunicación, en los que se evidenciarían los gastos asociados a maquillaje, estilistas y asesorías personales vinculadas directamente con su agenda. Según dijo, la intención de la acción judicial es aclarar si dichos pagos fueron realizados de manera legal y si los recursos involucrados provenían del erario o de cuentas privadas. En medio de ese contexto, los críticos cuestionan el rol que Alcocer ha mantenido en la agenda protocolaria del Ejecutivo pese a las declaraciones del propio presidente Petro, quien ha señalado que su relación con ella lleva "años" separados, aunque sin un proceso formal de divorcio. Este detalle, advierten, plantea dudas sobre la legitimidad con la que Alcocer continuó ejerciendo funciones de representación institucional o participando en actividades de carácter oficial.