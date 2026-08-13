“Golpeaste a la madre de mis hijos”: el reclamo de Petro a Eva Ferrer por audios sobre Alcocer

La examiga de la ex primera dama Verónica Alcocer reveló que el expresidente Gustavo Petro le reclamó por unos audios que se filtraron a principios de agosto.

En el material, revelado por Semana, Ferrer hace una serie de afirmaciones sobre el entorno de la entonces primera dama. Habla de presuntas entregas de dinero durante la campaña presidencial de Petro en 2022, supuestos testaferros, pagos para operaciones digitales y de la influencia que, según ella, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

“Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, dice la española en uno de los audios.

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Este 13 de agosto reveló a Caracol Radio que el entonces presidente Gustavo Petro le escribió tras la filtración de los audios. “Petro me escribió y me dolió. Me dijo: ‘Has decidido golpear a las madres de mis hijos’”, aseguró Ferrer.

A lo que ella narró: “Entonces, yo le dije, ‘disculpa, pero ha sido una filtración. Si no entiendes tanto odio, pregúntaselo a ella, que lleva cuatro años dándome bien fuerte’”.

Según Ferrer, su trabajo en el gobierno de Petro estuvo orientado a la “focalización de las violencias” en hogares, escuelas, espacios públicos, el mundo digital y “la paz con uno mismo”. Y agregó “no me volvió a hablar (Alcocer)”. Y ha dicho que no se refiere puntualmente a los audios porque “se tomaron sin su consentimiento”.