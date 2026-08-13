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“Golpeaste a la madre de mis hijos”: el reclamo de Petro a Eva Ferrer por audios sobre Alcocer

La examiga reveló nuevos detalles de su relación con la exprimera dama, semanas después de que se conocieron los audios en los que hace una serie de afirmaciones acerca de su entorno.

  • Eva Ferrer fue consejera en Presidencia durante el gobierno Petro. Foto: Presidencia.
    Eva Ferrer fue consejera en Presidencia durante el gobierno Petro. Foto: Presidencia.
El Colombiano
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hace 5 horas
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La examiga de la ex primera dama Verónica Alcocer reveló que el expresidente Gustavo Petro le reclamó por unos audios que se filtraron a principios de agosto.

En el material, revelado por Semana, Ferrer hace una serie de afirmaciones sobre el entorno de la entonces primera dama. Habla de presuntas entregas de dinero durante la campaña presidencial de Petro en 2022, supuestos testaferros, pagos para operaciones digitales y de la influencia que, según ella, ejercía Alcocer sobre algunas entidades del Estado.

“Verónica tiene de testaferros a varios primos. El que me amenazó a mí es el testaferro del primo. Le dije: ‘No, que yo lo prefiero en un...’. ¿No te expliqué? Le ofrecieron una notaría a una conocida mía que había dado información para joderme. (...) Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales”, dice la española en uno de los audios.

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Este 13 de agosto reveló a Caracol Radio que el entonces presidente Gustavo Petro le escribió tras la filtración de los audios. “Petro me escribió y me dolió. Me dijo: ‘Has decidido golpear a las madres de mis hijos’”, aseguró Ferrer.

A lo que ella narró: “Entonces, yo le dije, ‘disculpa, pero ha sido una filtración. Si no entiendes tanto odio, pregúntaselo a ella, que lleva cuatro años dándome bien fuerte’”.

Según Ferrer, su trabajo en el gobierno de Petro estuvo orientado a la “focalización de las violencias” en hogares, escuelas, espacios públicos, el mundo digital y “la paz con uno mismo”. Y agregó “no me volvió a hablar (Alcocer)”. Y ha dicho que no se refiere puntualmente a los audios porque “se tomaron sin su consentimiento”.

La red de influencias, dinero en campaña y el entorno de Verónica Alcocer

Eso sí, habla de Alcocer y las relaciones que se movían en el gobierno Petro. “Ella es emocional y yo soy de carácter fuerte. Nos fueron provocando (...) iban a por mí si yo no le copiaba”, dijo, refiriéndose al entorno de la exesposa de Petro. Y “el primo, el senador, el catalán”, añadió, refiriéndose a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica; Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico, y al empresario catalán Manel Grau, respectivamente.

En los audios, Ferrer afirma que Grau habría entregado dos millones de euros (aproximadamente 7.236 millones de pesos colombianos al cambio actual) a Verónica Alcocer: “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña. Manel se los dio. Es que yo lo sé”.

También se refirió a que tuvo una “mala” relación con Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer. “Él tenía una lucha de poder muy brutal. Pensó que lo estaba coartando. Yo soy de buena fe y si me recomiendas a alguien, me lo miro, pero en seguida no me gustó y entramos en conflicto”, dijo.

Entérese: Abogada de Eva Ferrer confirma la voz de los audios y anuncia demandas contra Verónica Alcocer

Volviendo a la entrevista, dijo “no sé de corrupción en casos concretos” con respecto al entorno de Alcocer. Pero en otro punto dijo que supuestamente le pedían “recibir personas y hacer alguna gestión”.

“Con esos temas nunca me metí, lo que yo hablo son cosas que me cuentan. Todos esos temas no los pusieron cerca mío y cuando los pusieron dije que no me interesaban. Yo soy asesora política”, dijo.

Más adelante añadió: “en mi despacho no se recibió a nadie”. Y que al momento de hablar de supuestos “negocios” le decían: “en global, no un caso concreto”. En otras palabras, que la favorecerían si algo surgía. Ese ofrecimiento, dice, se lo habría hecho Manel Grau.

Revelaciones sobre la protección a exfuncionarios y el entorno de gobierno

Con respecto a si Petro protegió a algunos funcionarios como Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y el exministro de Salud Guillermo Jaramillo, Ferrer dijo que “yo creo que sí (los protegió) y que al final cuida a unas personas y descuida a otras” pero que “no tiene cómo probarlo”.

En cuanto a quién le hizo “más daño” al presidente Gustavo Petro entre Laura Sarabia, Armando Benedetti y Alcocer, habló de “la señora”, refiriéndose a la exprimera dama. De Benedetti dijo que “se fue muy injusto” con él.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Quién es Eva Ferrer y cuál era su rol en el gobierno Petro?
Eva Ferrer es una asesora política española y exasesora del Gobierno Nacional en temas de prevención de violencias, conocida por su cercana amistad y posterior distanciamiento con Verónica Alcocer.
¿Qué dijo Eva Ferrer sobre supuestos aportes a la campaña presidencial?
Afirmó en audios filtrados que el empresario catalán Manel Grau presuntamente habría entregado 2 millones de euros a Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de 2022.
¿Cómo reaccionó Gustavo Petro a las filtraciones de Eva Ferrer?
Según Ferrer, el expresidente Petro le envió un mensaje de reclamo personal recriminándole por “golpear a las madres de sus hijos”, a lo que ella respondió que se trató de una filtración sin su consentimiento.
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