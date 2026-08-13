Chocó, La Guajira y Sucre, son las regiones que lideran la pobreza monetaria en Colombia

Chocó, La Guajira y Sucre registraron los mayores niveles de pobreza monetaria en Colombia durante 2025, según la actualización de cifras presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
En Chocó, el 65,3% de la población se encontraba en situación de pobreza monetaria, seguido por La Guajira, con 60,2%, y Sucre, con 51,8%.
Esto significa que en estos tres departamentos más de la mitad de sus habitantes tenía un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria, establecida en $482.041 mensuales para 2025.
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Las cifras también evidencian una marcada desigualdad territorial. Mientras en Chocó casi siete de cada diez personas se encontraban en pobreza monetaria, en Cundinamarca la proporción era cercana a dos de cada diez.