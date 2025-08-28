¿Sigue inconforme con su gabinete? En el último Consejo, Petro regañó públicamente a cuatro de sus ministros; esto les dijo

Cada vez se vuelve repetitivo el hecho de que el presidente Gustavo Petro regañe a los integrantes de su gabinete de manera pública, siendo la última muestra de esto el Consejo de Ministros realizado este miércoles donde le llamó la atención a 4 de sus funcionarios ante las cámaras.
Armando Benedetti, ministro del Interior; Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; Yannai Kadamani, ministra de Cultura y Daniel Rojas, ministro de Educación, fueron las últimas víctimas de los llamados de atención en público del mandatario.
Al jefe de la cartera de Interior lo regañó por el trámite de la reforma a la salud en el Congreso, el cual no ha avanzado lo suficiente, según lo expresado por el mandatario.
“Nada que se mueve la reforma a la salud”, mencionó el jefe de Estado indicando que eso “remite al ministro Benedetti, del Interior”. Al mismo tiempo que le llamó la atención a su funcionario volvió a cuestionar al Congreso por no aprobarle aún otra reforma más.
“Todo esto, pareciera que el Congreso lo quiere echar por tierra, la Comisión Séptima del Senado, que ya había frenado la laboral, que la habían votado dos veces en contra”, subrayó Petro.