Petro le dice a Maduro que no debe dar órdenes a los militares colombianos: “Nadie puede dar órdenes a otro Ejército”

El presidente, Gustavo Petro, cuestionó que Nicolás Maduro le diera órdenes a las fuerzas militares colombianas, en medio de las tensiones que se viven con los Estados Unidos. “Él no tiene por qué dar órdenes a los militares, la única manera de que estas dos naciones se junten es con el poder constituyente y la soberanía popular, pero mientras eso no pase nadie puede dar órdenes a otro Ejército”, señaló Petro. En la rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño este jueves, el jefe de Estado enfatizó que “yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”.

El cuestionamiento se dio luego de que el líder del régimen venezolano hiciera un llamado a los militares y al pueblo colombianos a una “unión perfecta” con la finalidad de lograr una unión de los países de la región y así “nadie toque la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad compartida”. Además, insistió en que él no apoya una dictadura, pero sí apoya a Venezuela a que tenga “una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y su pueblo, porque creo en la soberanía popular; pero una invasión ni por el chiras”. Sin embargo, estas palabras del presidente recuerdan cuando el mismo Petro llegó hasta los Estados Unidos en el marco de la asamblea de las Naciones Unidas, para pedirle a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes de Trump en contra de Gaza.