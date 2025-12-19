Petro le dice a Maduro que no debe dar órdenes a los militares colombianos: “Nadie puede dar órdenes a otro Ejército”

El presidente, Gustavo Petro, cuestionó que Nicolás Maduro le diera órdenes a las fuerzas militares colombianas, en medio de las tensiones que se viven con los Estados Unidos.
“Él no tiene por qué dar órdenes a los militares, la única manera de que estas dos naciones se junten es con el poder constituyente y la soberanía popular, pero mientras eso no pase nadie puede dar órdenes a otro Ejército”, señaló Petro.
En la rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño este jueves, el jefe de Estado enfatizó que “yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”.