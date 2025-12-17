Petro tilda de “dictador” a Maduro, pero rechaza acusaciones de narcotráfico de EE. UU., ¿defensa a medias?

En un mensaje a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró la noche de ayer que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, pero, al tiempo, lo defendió asegurando que en Colombia no existe evidencia de que sea narco. Esto, en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el control del tráfico de estupefacientes en la región.

Como es costumbre, el presidente Petro cuestionó las acusaciones formuladas desde Washington y aseguró que esa es narrativa es de los Estados Unidos. También se refirió al dirigente chileno José Antonio Kast, a quien vinculó con el legado del nazismo, como viene haciendo desde el pasado domingo, cuando fue elegido Kast como presidente electo de Chile.



Según señaló Petro, “Kast es hijo y creyente de los nazis”, y agregó que “pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler”.

Además, dijo que esto “es muy, pero muy diferente” refiriéndose a lo que representaría el recién electo presidente de Chile, José Antonio Kast, en comparación con Nicolás Maduro.

Y si bien Petro dijo que Nicolás Maduro es un dictador, lo defendió en cuanto a los señalamientos de Estados Unidos, que bajo la administración del presidente Donald Trump lo ha acusado de encabezar el denominado Cartel de los Soles —al que Washington cataloga como organización terrorista—.