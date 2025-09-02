EE. UU. actualiza reglas para renovar visas sin entrevistas en visas: esto es lo que debe saber

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció la entrada en vigor de nuevas reglas para el trámite de visas de no inmigrante, que comenzarán a aplicarse desde el 2 de septiembre de 2025. La normativa redefine quiénes deberán acudir a una entrevista consular y quiénes podrán quedar exentos, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera para los solicitantes.

La medida aplica para ciertas categorías de visas diplomáticas y oficiales, entre ellas A-1, A-2, C-3 (excepto empleados domésticos), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1. Los solicitantes de estas visas podrán acceder a una exención de entrevista, lo que permitirá aumentar la disponibilidad de citas para otros trámites consulares.

En el caso de visas de turista (B1/B2) con vigencia de diez años, también podrán calificar los solicitantes cuya visa anterior haya vencido hace menos de 12 meses, siempre que hubieran tenido al menos 18 años al momento de la emisión, residan en el mismo país desde el cual aplican y no hayan tenido un rechazo previo o este ya esté superado.