El misterio de la placa AAA000: multas millonarias, registros contradictorios y un vehículo que nadie logra identificar

Las placas en los vehículos se vuelven fácilmente paisaje, sin pensar mucho en ello y sin prestarles mucha atención. Y entre tantas, ¿puede existir un carro con la placa AAA000? Iniciamos con una búsqueda en internet y, al introducir AAA000 en las bases de datos del tránsito colombiano, aparecieron decenas de infracciones, accidentes registrados en distintos municipios y sanciones que suman cientos de millones de pesos. Sin embargo, al revisar los datos del vehículo y de su supuesto propietario, surgen inconsistencias difíciles de explicar: un modelo de automóvil improbable, un dueño imposible de identificar y registros que se contradicen entre sí. El caso ha suscitado preguntas sobre la confiabilidad de los sistemas de registro de tránsito en el país.

La investigación cobró fuerza en redes sociales desde que el creador de contenido, Nicolás De Leon, comenzó a explorar esta inquietud, revisando comparendos, registros vehiculares y respuestas a derechos de petición para intentar rastrear el origen del vehículo. “Tenemos un carro que debe cientos de millones de pesos en multas. Mi primera reacción fue pensar que era un error del sistema, pero después descubrimos que no era un caso aislado”, explicó Ponce en entrevista con El Colombiano. Según los registros consultados, el vehículo asociado a la placa AAA000 aparece descrito como un Ample Astro modelo 1928, de color verde calypso, un tono que ni siquiera existía en la época en que habría sido fabricado. Además, el historial del vehículo acumula cifras exageradas en sanciones: 123 multas sin pagar en los últimos cuatro años, más de $24 millones en comparendos y cerca de $110 millones en multas, la más reciente del 15 de octubre de 2025. En los registros también marca 425 accidentes de tránsito asociados a la misma matrícula. Ningún carro resiste tanto.

Como si no fuese suficiente, entre los comparendos asociados a la matrícula aparecen sanciones que difícilmente corresponderían a un mismo vehículo. En los registros figuran infracciones por conducir motocicleta sin observar señales de tránsito, cruzar la calle sin utilizar un puente peatonal e incluso transportar contenedores que superan el peso permitido, faltas que ni siquiera corresponden a carros particulares. Al revisar el historial del vehículo en el RUNT, surgió otra anomalía. Varias de las multas y accidentes asociados a la placa aparecen registrados en la misma fecha, pero en municipios distintos, lo que es difícil de conciliar con el desplazamiento real de un solo automóvil. Según explicó el creador de contenido Nicolás De Leon, quien revisó los registros, las sanciones parecen aparecer de manera progresiva entre municipios cercanos. “Las multas tienen sentido lógico. Aparecen primero en un municipio y luego en el municipio vecino, como si el carro realmente estuviera moviéndose”, señaló. Las multas van desde Funza hasta Guamal. Además de las inconsistencias en los comparendos, los datos del supuesto propietario también generan dudas. En algunos registros, el vehículo aparece asociado a una cédula de extranjería con el número 123456, y hasta cambian dependiendo del sistema que se consulte. Pero la placa AAA000 tampoco parece ser un caso único. Registros similares aparecen asociados a matrículas como ABC000, ABC123 y ZZZ999, que presentan el mismo tipo de inconsistencias en las bases de datos del RUNT y del SIMIT. En el caso de ABC000, por ejemplo, los registros acumulan cerca de $695.894.132 en multas y comparendos, una cifra incluso superior a la de AAA000.

Ante las inconsistencias encontradas en los registros, De León envió derechos de petición a cuatro entidades responsables del sistema de tránsito: el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad de Bogotá. El objetivo era aclarar si matrículas como AAA000 podrían corresponder a placas de prueba, registros administrativos o vehículos utilizados con fines técnicos dentro de los sistemas. En sus respuestas, las entidades señalaron que no tienen registro de que estas placas correspondan a vehículos de prueba o matrículas utilizadas con fines administrativos. Por el contrario, indicaron que se trataría de vehículos activos registrados como particulares dentro de las bases de datos oficiales, lo que deja sin resolver por qué acumulan comparendos atípicos, datos contradictorios y características difíciles de conciliar con un vehículo real. Rastrear la ubicación exacta de estos automóviles también resulta complejo. Sin embargo, los registros sí permiten identificar los municipios en los que fueron matriculados. Según la información disponible, la placa AAA000 aparece en Sitionuevo (Magdalena); la ABC123 en Facatativá (Cundinamarca) y Clemencia (Bolívar); y la ABC000 en Envigado (Antioquia).

En el caso de ABC000, algunos usuarios en redes sociales han afirmado haber visto el vehículo en zonas cercanas a Envigado y Sabaneta. Uno de los avistamientos más recientes habría ocurrido en 2019 en una urbanización residencial. De acuerdo con los registros consultados, el automóvil correspondería a un Mercury modelo 1989 de color azul. La investigación ha permitido identificar patrones en los registros de comparendos y ubicar algunos de los municipios asociados a estas matrículas, pero muchas preguntas siguen abiertas. Las inconsistencias en las bases de datos, la dificultad para identificar a los propietarios y la naturaleza contradictoria de varias infracciones mantienen el misterio alrededor de placas como AAA000. Más allá de la curiosidad que ha despertado el caso en internet, el episodio también plantea interrogantes sobre la forma en que se registran, consolidan y verifican las infracciones de tránsito en el país, y sobre los posibles vacíos que podrían existir en la interoperabilidad entre los sistemas que administran esta información. En Colombia, las infracciones de tránsito se registran en sistemas como el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), que consolida la información reportada por las autoridades locales. Las secretarías de tránsito, agentes en vía y sistemas de fotodetección envían los comparendos a esta base nacional, donde quedan asociados principalmente a la placa del vehículo. Esto significa que, en muchos casos, la sanción queda vinculada a la matrícula y no necesariamente al conductor que cometió la infracción. Si una placa es registrada de forma incorrecta o si un sistema automatizado comete un error en la lectura, los comparendos podrían terminar acumulándose sobre una matrícula equivocada.