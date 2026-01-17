¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar que grupos armados interfieran en las elecciones?

La geografía del riesgo electoral en Colombia se ha transformado drásticamente en los últimos cuatro años, ante una posible amenaza que ponga en jaque las próximas elecciones en el país, comprometiendo la seguridad de los candidatos y votantes.
Según información revelada recientemente por Semana, el control territorial de grupos armados ilegales pasó de 150 municipios a más de 600 localidades en la actualidad, por medio de un presunto plan que preocupa a las comunidades y autoridades.
Esta expansión sin precedentes coloca a casi nueve millones de personas bajo un sistema de coacción directa que condiciona el ejercicio del voto y la supervivencia de los candidatos a meses de los comicios legislativos y presidenciales.