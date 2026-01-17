Petro le dice al ELN que “se sienten y reflexionen” tras ataque en Tibú que dejó un soldado muerto y otros cuatro heridos

La vereda Palmeras, ubicada en el municipio de Tibú, Norte de Santander, se convirtió recientemente en el escenario de un nuevo ataque directo contra unidades de la fuerza pública en el que se perdió la vida de un soldado.
El empleo de aeronaves no tripuladas o drones para el lanzamiento de cargas explosivas interrumpió las operaciones militares que el Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 adelantaba en esta zona de la región durante la noche del viernes 16 de enero.