Iban a pagar $600 millones para atentar contra investigadores del caso Miguel Uribe

La investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe ha sido uno de los procesos más desafiantes que ha enfrentado la Fiscalía desde que ocurrió el crimen. No solo por el peso de la víctima, sino por quienes habrían estado detrás. Según se conoció en las últimas horas, se trata de la Segunda Marquetalia, la disidencia fundada por el desertor del proceso de paz, Iván Márquez.
Ese cóctel de pesos pesados, víctima y victimarios, ha llevado a que el proceso enfrente múltiples variables y, sobre todo, obstáculos. Uno de los más graves está relacionado con las amenazas contra los investigadores. Así lo reveló la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien explicó que, tras recibir reportes de los fiscales del caso, se adoptaron medidas para salvaguardar sus vidas.