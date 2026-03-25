Iban a pagar $600 millones para atentar contra investigadores del caso Miguel Uribe

Ese cóctel de pesos pesados, víctima y victimarios, ha llevado a que el proceso enfrente múltiples variables y, sobre todo, obstáculos. Uno de los más graves está relacionado con las amenazas contra los investigadores. Así lo reveló la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien explicó que, tras recibir reportes de los fiscales del caso, se adoptaron medidas para salvaguardar sus vidas.

La investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe ha sido uno de los procesos más desafiantes que ha enfrentado la Fiscalía desde que ocurrió el crimen. No solo por el peso de la víctima, sino por quienes habrían estado detrás. Según se conoció en las últimas horas, se trata de la Segunda Marquetalia, la disidencia fundada por el desertor del proceso de paz, Iván Márquez.

La funcionaria advirtió que las intimidaciones son “preocupantes” y estarían relacionadas con los progresos de la investigación.

El equipo investigador, liderado por la fiscal Elsa Reyes, habría logrado consolidar elementos que apuntan a la estructura criminal detrás del ataque ocurrido el 7 de junio de 2025. Ese día, Uribe Turbay fue asesinado en un parque de la capital, en un hecho que conmocionó al país.

En medio de ese escenario, se conoció además un elemento que agrava la dimensión del caso. Según conoció Revista Semana, se habrían ofrecido hasta 600 millones de pesos para atentar contra los investigadores que lideran el proceso. La información refuerza las alertas sobre los riesgos que enfrenta el equipo a cargo y da cuenta de la presión criminal que rodea el esclarecimiento del magnicidio.

Conozca: Ellos son los dos capturados por el atentado a Miguel Uribe que dicen que “una estructura criminal muy peligrosa” los quiere “silenciar”

La millonaria suma, según el reporte del medio citado, habría sido ofrecida por la Segunda Marquetalia con el objetivo de atacar de manera directa a los investigadores y fiscales de la seccional Bogotá que lideran el proceso de judicialización de los responsables del magnicidio.

El plan se habría conocido a partir de interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de la investigación, lo que encendió las alertas dentro del ente acusador. Ante la gravedad de la información, la Fiscalía abrió una nueva línea investigativa para establecer con precisión quiénes están detrás del ofrecimiento y cómo se estaría estructurando el eventual atentado.

En paralelo, la entidad aseguró que ya se adoptaron medidas especiales de protección para los funcionarios en riesgo, en un intento por blindar el avance del proceso frente a las presiones y amenazas que lo rodean.

Amplíe la noticia: Condenaron a 22 años de cárcel a alias El Viejo por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Al conocer la situación, el abogado Víctor Mosquera, defensor de la familia Uribe, rechazó cualquier intento de intimidación y pidió garantías para quienes llevan el caso, señalando que es fundamental proteger su integridad para que puedan avanzar sin presiones.

“Nos preocupa que los criminales pretendan acallar y obstruir las investigaciones. Se debe dar pleno respaldo a los fiscales e investigadores para que puedan cumplir su labor con la seguridad de que sus vidas e integridad serán salvaguardadas”, sostuvo Mosquera.

Por el crimen del senador, han sido judicializadas nueve personas, todas privadas de la libertad, por delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas, entre otros.

Tres de los implicados ya fueron condenados mediante preacuerdos. Entre ellos, alias El Viejo, considerado enlace entre los determinadores y la red ejecutora, sentenciado a más de 22 años de prisión; Carlos Mora González, condenado a 21 años por labores de vigilancia y apoyo logístico; y Katherine Andrea Martínez, quien participó en la planeación y recogió el arma usada en el atentado, condenada a más de 21 años.

También el adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.