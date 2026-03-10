Pilas con el bolsillo: estos son los cinco gastos diarios que más están golpeando la economía de los paisas

Aunque la inflación nacional dio una señal de moderación en febrero, en Medellín la presión sobre el costo de vida sigue siendo mayor. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad registró una variación mensual de 1,32%, por encima del promedio nacional de 1,08%, mientras que la inflación anual llegó a 6,19%, superando el 5,29% del país.
La cifra ayuda a explicar una sensación común entre muchos hogares del Valle de Aburrá: la plata alcanza para menos. Incluso cuando el indicador general empieza a desacelerarse, en la economía cotidiana los incrementos siguen sintiéndose en gastos frecuentes.
Un análisis financiero de Russell Bedford Colombia aterriza el dato de inflación a la vida diaria y señala cinco tipos de gastos que están presionando el presupuesto de los hogares, especialmente en el arranque del año, cuando coinciden pagos escolares, mercado, salud y consumos habituales.