196 funcionarios, la mayoría cercanos a Petro, investigados por hacer política

La segunda vuelta presidencial dejó mucho más que un resultado ajustado. El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), publicado a finales de esta semana, recoge un sentimiento que seguramente usted pudo percibir e, incluso, se sigue sintiendo: polarización, un lenguaje cada vez más confrontativo y, en muchos casos, abiertamente violento.
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De acuerdo con la organización, la campaña estuvo marcada por decenas de investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos por presunta intervención indebida en la contienda y un debate digital tóxico sin precedentes.
“Vamos a dar la batalla por la vida (...). Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Quizás recuerde este o uno de los muchos episodios en los que el presidente Gustavo Petro habría dado su respaldo público a su candidato, Iván Cepeda.