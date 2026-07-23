De la Espriella propone a Barranquilla como “capital alterna” de Colombia: ¿puede hacerlo?

“Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en unos días en el solio de Bolívar”, sostuvo De la Espriella. Con ese mensaje el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla (Atlántico) como la capital alterna de Colombia, además de Bogotá. El anuncio lo hizo durante el empalme regional que el Gobierno entrante adelantó este miércoles en Montería y se enmarca en una de las principales promesas de su campaña: gobernar desde las regiones y alejarse del “bogocentrismo”.

La propuesta se conoce cuando avanzan las obras para adecuar la que será una de sus sedes de trabajo en Barranquilla. El gobernador Eduardo Verano señaló que se designaría la sede de la Segunda Brigada del Ejército, ubicada en el barrio Paraíso, al norte de la ciudad, cuyos trabajos de modernización podrían estar terminados antes del próximo 7 de agosto. ”Nos hemos comprometido para apoyar a la Presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo De La Espriella, para que pueda tener dónde despachar aquí, en nuestra ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Creo que lo que nosotros debemos hacer es tener todos los espacios listos, disponibles, tecnológicamente bien dotados y con todas las facilidades y comodidades que una Presidencia necesita”, señaló Verano.

¿Es posible que Barranquilla sea capital alterna?

Aunque el anuncio tiene un fuerte componente político y simbólico, su implementación no depende únicamente de la voluntad del nuevo Gobierno. La Constitución Política establece que Bogotá es la capital de la República. Por esa razón, la propuesta de De la Espriella no podría aprobarse mediante una ley ordinaria, sino que requerirá una reforma constitucional. Esto implica tramitar un acto legislativo que deberá superar ocho debates en el Congreso —dos vueltas en Senado y Cámara—, el doble de los cuatro debates que exige una ley común. El trámite empezaría en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.

El anuncio también contrasta con lo expresado recientemente por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien aseguró que el Gobierno entrante tendrá una agenda de reformas “escueta” y que no será un gobierno “reformador”. Pese a ello, la iniciativa para convertir a Barranquilla en capital alterna obligará al Ejecutivo a impulsar una reforma constitucional. Pero más allá del trámite legislativo, la iniciativa también plantea desafíos administrativos y financieros. Y es que si bien la propuesta envía un mensaje de mirar más allá de Bogotá, lo cierto es que llevar la idea a la práctica no es tan fácil. Primero porque los tiempos en el Congreso son lentos y pasar ocho debates no es poca cosa. EL COLOMBIANO le había consultado sobre el tema al politólogo Felipe Murillo, profesor de la Universidad Eafit, quien señaló que “suena deseable, pero no necesariamente lo es por los retos que implica”. Y es que intentar mover la estructura institucional, que ha tenido sus sedes físicas en Bogotá, es “como buscar mover una ballena encallada”, agregó Murillo. El desafío pasa por el contacto con ministerios y direcciones clave, o buscar una figura para tener mejor articulación, comunicación y acción gubernamental. A ello se suma el impacto económico que implicaría mantener una doble operación administrativa. Contar con otra capital supondría destinar recursos para infraestructura, logística, seguridad y funcionamiento permanente de la Presidencia. Precisamente, el debate por los costos ya comenzó con apenas el evento de posesión. El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, desestimó las críticas por los gastos que implicará trasladar la ceremonia de posesión presidencial al Cauca y aseguró que los cuestionamientos sobre el impacto económico “son vanos e inútiles, acomodados e hipócritas”.

Un gobierno con varias sedes

La idea de convertir a Barranquilla en una capital alterna hace parte de un plan más amplio con el que De la Espriella pretende descentralizar el ejercicio del poder. El presidente electo ya confirmó que no gobernará exclusivamente desde la Casa de Nariño, sino que tendrá tres sedes alternas en Barranquilla, Medellín y Cali. ”Ustedes saben que yo he dicho que no gobernaré desde Casa de Nariño. Iré a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país”, manifestó. En Medellín, por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le ofreció despachar desde el Palacio Rafael Uribe Uribe, edificio ubicado frente a la Plaza Botero. Sobre la sede en Cali, por ahora no se han revelado mayores detalles. A esta estrategia también se suma otro anuncio del Gobierno entrante: trasladar la sede principal de ProColombia a Medellín. Actualmente, la entidad adscrita al Ministerio de Comercio, encargada de promover la inversión extranjera y las exportaciones, funciona desde el Centro Internacional de Bogotá. El director designado de ProColombia será el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe, fundador de Ron Parce y uno de los coordinadores de la campaña de De la Espriella en Antioquia. Siga leyendo: ¿Qué hay detrás de los duros ataques al Centro Democrático en redes? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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