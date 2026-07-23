De la Espriella propone a Barranquilla como “capital alterna” de Colombia: ¿puede hacerlo?

“Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en unos días en el solio de Bolívar”, sostuvo De la Espriella. Con ese mensaje el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla (Atlántico) como la capital alterna de Colombia, además de Bogotá.
El anuncio lo hizo durante el empalme regional que el Gobierno entrante adelantó este miércoles en Montería y se enmarca en una de las principales promesas de su campaña: gobernar desde las regiones y alejarse del “bogocentrismo”.