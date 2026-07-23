Gas pimienta en colegio de San Vicente Ferrer causó emergencia: 22 estudiantes al hospital y evacuación total

Una emergencia se registró este miércoles 22 de julio en la Institución Educativa San Vicente Ferrer, en el Oriente antioqueño, luego de que un presunto aerosol con gas pimienta fuera activado al interior del plantel, lo que provocó afectaciones respiratorias y gastrointestinales en al menos 22 estudiantes y obligó a evacuar completamente la institución. Aunque los primeros reportes hablaban de 15 estudiantes remitidos al hospital y posteriormente la Alcaldía informó sobre 18 afectados, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente Ferrer, sargento Jorge Alexander Gallego Arias, confirmó que finalmente fueron 22 los estudiantes atendidos en el centro asistencial. ”Cuando me retiré del hospital dejé 22 estudiantes en urgencias presentando estos síntomas”, señaló el oficial. Entérese: Racha violenta en el Oriente antioqueño: cuatro homicidios en un fin de semana

El hospital colapsó

La emergencia comenzó en horas de la mañana, cuando varios alumnos empezaron a presentar tos persistente, dificultad para respirar, irritación y vómito. Los bomberos llegaron inicialmente y encontraron siete estudiantes con síntomas respiratorios, por lo que activaron el protocolo de emergencia y comenzaron los traslados al hospital municipal. Sin embargo, con el paso de los minutos comenzaron a llegar más alumnos afectados. ”Al transcurrir el tiempo fueron llegando más estudiantes al hospital, presentando los mismos síntomas. Nuestro hospital de primer nivel colapsa”, explicó el comandante Gallego. Pese a la alta demanda, el personal médico logró atender la situación y estabilizar a todos los pacientes, sin necesidad de remitirlos a centros de mayor complejidad. Los casos más delicados correspondieron a estudiantes con antecedentes de asma, quienes presentaron mayores dificultades respiratorias.

Evacuaron toda la institución

Ante la incertidumbre sobre el origen de la sustancia, las directivas del colegio ordenaron evacuar completamente la sede. Estudiantes, docentes, personal administrativo, de cafetería y restaurante salieron de las instalaciones mientras los organismos de socorro realizaban una inspección. Inicialmente no fue posible establecer qué había provocado la emergencia. ”No encontrábamos nada que nos indicara qué había pasado”, relató Gallego. Posteriormente, durante la inspección, los bomberos localizaron una botella de gas pimienta, lo que permitió orientar la atención médica hacia el tratamiento específico para este tipo de exposición.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Las versiones sobre el origen del incidente aún son materia de investigación. La Alcaldía de San Vicente Ferrer indicó que la situación se habría originado por la manipulación de una botella de gas pimienta por parte de un estudiante. Por su parte, el rector de la institución, Rodrigo Anselmo Acevedo, explicó que, al parecer, fueron algunos alumnos quienes activaron un aerosol con una sustancia irritante, inicialmente descrita como “gas mostaza”, aunque aclaró que esa información era preliminar. Desde la institución educativa señalaron posteriormente que el hecho habría sido ocasionado por un aerosol esparcido por algunos estudiantes y que el caso será investigado conforme al Manual de Convivencia. Las directivas también revisan las cámaras de seguridad para establecer quién manipuló el elemento y cómo ocurrió el incidente.

Se reanudan las clases

Tras la atención de la emergencia y luego de verificar que ninguno de los estudiantes presentaba complicaciones graves, la institución confirmó que las actividades académicas se reanudarán con normalidad este jueves 23 de julio. La rectoría aseguró que ya fueron activadas las rutas de atención y que se convocará a los padres de familia de los presuntos responsables para adelantar el proceso disciplinario correspondiente. Lea más: Ya son 23 los incendios forestales registrados en el Oriente antioqueño por el fenómeno de El Niño Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas