Video | Un penalti evidente y una pelea que casi hace cancelar un partido: las polémicas de la fecha de la Liga

¿Era penalti y ni el VAR lo vio? Es la pregunta que todos los futboleros colombianos se hacen después de observar la jugada que protagonizaron Andrés Roa y Andrés Mosquera Marmolejo en el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que cerró la jornada dominical de la segunda fecha del Clausura 2026 en el estadio El Campín de Bogotá. Corría el minuto 6. El elenco capitalino ganaba 1-0. Jáder Obrian había anotado a los 4. El elenco de Manizales buscaba empatar. Enviaron un balón en profundidad al área defendido por los bogotanos. Roa ganó la pelota y se la llevó por delante. Buscó definir, pero no pudo. Andrés Mosquera Marmolejo, portero de los rojos, se lo llevó por delante en su carrera. El central no pitó falta. El VAR no intervino.

¿Fue la jugada más polémica de la fecha?

Esa acción fue la más polémica de la segunda jornada de la Liga colombiana, que tuvo encuentros parejos como el que protagonizaron bogotanos y caldenses –terminó empatado 2-2–, y otros muy disparejos como el que disputaron América de Cali y Boyacá Chicó: los caleños se impusieron 7-0, resultado que se convirtió en el antirécord más alto del equipo boyacense en su historia (superó los 6 goles que le marcó Nacional en 2024).

“Era penalti: Mosquera Marmolejo salió a destiempo y se llevó por delante a Andrés Roa, clara imprudencia. El volante del Once llega primero al balón y, aunque lo tira largo, este seguía en juego cuando recibió el impacto. Betancur no dio nada y el VAR Mauricio Pérez no llamó”, trinó, sobre esa acción la cuenta El Var Central, experta en análisis arbitral. De haberse pitado ese penalti, el resultado del partido pudo haber cambiado. Sin embargo, los jueces no lo dieron y por eso hubo tanta polémica. Al final, el “Expreso Rojo” sumó su segundo tanto con autogol de Andrés Correa; mientras que los tantos del Once fueron obra de Jefry Zapata y Andrés Colorado.

¿Qué se sabe de la pelea entre hinchas de Nacional?

El otro gran hecho que generó polémica en la segunda jornada de la Liga fue la pelea que hubo entre hinchas de Atlético Nacional en la tribuna occidental del estadio Jaraguay de Montería, en el duelo contra Jaguares que se disputó el domingo. El hecho ocurrió al minuto 40 del juego. Aficionados que pertenecen a los grupos Nación Verdolaga de Bogotá y La Banda Pirata, ambos no reconocidos de manera oficial por Nacional, iniciaron una confrontación en las graderías de tal magnitud que, incluso, quitaron las sillas del escenario deportivo para lanzarlas entre ellos para golpearse.

El hecho llevó a que las personas que estaban en la parte baja del sector occidental se tiraron hacia la cancha. Por eso los jugadores tuvieron que irse hacia los camerinos del escenario deportivo y esperar hasta que las autoridades civiles controlaran la situación. Lo que ocurrió en Montería fue la otra gran polémica de esta jornada.

Finalmente, el 31 de julio pasado se supo que Millonarios recibió una sanción de 8.754.525 pesos colombianos por la presencia de un menor de edad en la rueda de prensa que hizo el Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá durante la primera fecha de la Liga. El niño estaba acompañando a un periodista que lo puso a preguntar al entrenador y jugador de los “leopardos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: