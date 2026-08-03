Video | Un penalti evidente y una pelea que casi hace cancelar un partido: las polémicas de la fecha de la Liga

¿Era penalti y ni el VAR lo vio? Es la pregunta que todos los futboleros colombianos se hacen después de observar la jugada que protagonizaron Andrés Roa y Andrés Mosquera Marmolejo en el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que cerró la jornada dominical de la segunda fecha del Clausura 2026 en el estadio El Campín de Bogotá.
Corría el minuto 6. El elenco capitalino ganaba 1-0. Jáder Obrian había anotado a los 4. El elenco de Manizales buscaba empatar. Enviaron un balón en profundidad al área defendido por los bogotanos. Roa ganó la pelota y se la llevó por delante. Buscó definir, pero no pudo. Andrés Mosquera Marmolejo, portero de los rojos, se lo llevó por delante en su carrera. El central no pitó falta. El VAR no intervino.