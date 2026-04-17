¿Quién financia las campañas? Transparencia por Colombia dice que no hay acceso a la información

La organización Transparencia por Colombia presentó su primer informe de seguimiento de la financiación de las campañas presidenciales 2026.

El documento revisa las reglas que rigen el financiamiento electoral y contrasta su aplicación con lo ocurrido en procesos anteriores. Pero el principal hallazgo es que Colombia no tiene acceso a la información sobre quién financia las campañas presidenciales.

¿Inequidad para financiar las campañas?

Según el informe, “las elecciones recientes muestran una tendencia a financiar campañas mediante créditos bancarios respaldados por los recursos que se obtienen posteriormente a través de la reposición de gastos por votos, lo que no garantiza condiciones de equidad durante la campaña”. Lea también: Ricardo Roa será imputado este miércoles por financiación de la campaña Petro Presidente de 2022 En otras palabras, como para la reposición de votos se necesita tener por lo menos el 4% de los votos, para los bancos sería más riesgoso prestarles a candidatos emergentes o con menos posibilidades, pero que quieren hacerse escuchar en la contienda.

Para el documento, se reitera, el mayor vacío es que “no hay rendición de cuentas en tiempo real”, ya que el aplicativo Cuentas Claras “no ha sido habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las campañas presidenciales, ni se encuentra disponible su módulo de consulta ciudadana”.

¿Qué implica que no haya información pública de las cuentas de campaña?

Para el documento, se reitera, el mayor vacío es que “no hay rendición de cuentas en tiempo real”, ya que el aplicativo Cuentas Claras “no ha sido habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las campañas presidenciales, ni se encuentra disponible su módulo de consulta ciudadana”.

En la práctica, esto quiere decir que las campañas ya están ejecutando recursos sin que haya información pública sobre su origen, monto y destinación. Y esa ausencia de datos limita la posibilidad de ejercer control oportuno desde la ciudadanía, el periodismo y las autoridades. También debilita las condiciones de transparencia necesarias para una contienda equitativa. A su vez, la falta de acceso a esta información impide identificar a tiempo posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento de topes, la eventual entrada de recursos prohibidos y/o el cumplimiento de topes, trasladando el control a una etapa posterior, cuando los resultados y consecuencias del proceso electoral ya se han materializado.

Antecedentes que agravan las alertas

Esta alerta no llega en medio de cualquier contexto, sino en uno en el que el CNE sancionó a la campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro por violación de topes por más de $5.300 millones de pesos. Lea también: Exrelator de la CIDH asegura que ataques de Petro al sistema electoral “minan la confianza” y “pueden generar violencia” Y el gerente de esa campaña, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está a la espera de una audiencia de formulación de imputación por la presunta financiación irregular de la campaña. La última vez que se intentó la audiencia, en días pasados, Roa no asistió.

¿Qué propone Transparencia por Colombia?

En medio de todo, Transparencia por Colombia hizo un llamado prioritario al CNE para avanzar en la generación y asignación de usuarios y contraseñas en el aplicativo Cuentas Claras. Esto, para que las campañas puedan iniciar la rendición de cuentas y se habilite y actualice el módulo de consulta ciudadana para poder conocer la información sobre ingresos y gastos de todas las campañas. El llamado también es para las campañas, a que cumplan con el reporte “oportuno, completo y veraz” de los ingresos y gastos en Cuentas Claras. Incluso, se llama a los partidos y movimientos políticos para que realicen un ejercicio riguroso de auditoría a la rendición de cuentas de las campañas que avalan.

¿Cuáles son los topes de financiación en 2026?

Finalmente, vale recordar que para la primera vuelta y segunda vuelta, los topes son de $4.440 y $2.217 millones de pesos, respectivamente, para quienes accedan a anticipos. Para quienes no lo hagan, los topes tanto en primera como en segunda son de $9.052 millones de pesos.

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