¿Quiénes fueron los congresistas más juiciosos durante el cuatrenio 2022-2026? Este es el ranking

En un Congreso que radicó cientos de proyectos, pero aprobó cada vez menos leyes, la diferencia la marcaron los congresistas que lograron llevar las iniciativas hasta el final del trámite legislativo. En ese escenario, la tasa de aprobación de los proyectos de origen legislativo pasó del 18,2 % en 2022-2023 al 1,4 % en 2025-2026. Así lo concluye un informe elaborado por la firma de análisis Orza, que rastreó el desempeño del Congreso entre 2022 y 2026 y construyó, a partir de 8.126 gacetas del Congreso, un ranking de los parlamentarios con mayor éxito tanto como autores de leyes como en su papel de ponentes, una función clave para conducir las iniciativas a través de las distintas etapas del proceso legislativo. Le puede interesar: ¿De la Espriella tendrá mayorías en el Congreso? Así va la puja Y es que radicar proyectos no garantiza que se conviertan en ley. En un Congreso con baja productividad, el verdadero reto está en lograr que las iniciativas sobrevivan a todo el trámite legislativo: superar las comisiones, las plenarias, la conciliación y, finalmente, obtener la sanción presidencial.

Los congresistas con más leyes aprobadas

En la categoría de autoría, que mide cuántos proyectos propios terminaron convirtiéndose en ley, los primeros lugares fueron para Alfredo Deluque (Partido de la U) -quien suena como presidente del Senado en la primera legislatura del próximo Congreso- y Fabián Díaz (Partido Verde), ambos con 11 leyes aprobadas durante el cuatrienio. Detrás aparecen Angélica Lozano (Partido Verde), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Nadya Blel (Partido Conservador), con diez leyes cada una. Le siguen, con ocho leyes cada uno, Andrea Padilla, reconocida por su agenda animalistas (Partido Verde), Julio Elias Vidal (La U) y Nicolás Echeverry (Partido Conservador).

De acuerdo con la firma Orza, estos resultados reflejan no solo capacidad técnica para presentar iniciativas viables, sino también habilidades políticas para negociar con otras bancadas, mantener vivas las propuestas durante varios debates y construir consensos en un Congreso caracterizado por la polarización.

El ranking de los mejores ponentes

En cuanto a los coordinadores ponentes, encargados de liderar el trámite de los proyectos, coordinar la discusión, incorporar modificaciones, negociar acuerdos entre las bancadas y conducir las iniciativas hasta su aprobación, los primeros lugares fueron para Juan Camilo Londoño (Partido Verde), Norma Hurtado (Partido de La U) y Soledad Tamayo (Partido Conservador), quienes lograron sacar adelante 12 leyes cada uno como ponentes. El grupo de mayor rendimiento también incluye a Marelen Castillo (fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022), con 11 proyectos sacados adelante; y le siguen con diez cada uno Erika Sánchez (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Germán Rozo (Partido Liberal), Gloria Flórez (Pacto Histórico), José Luis Pérez (Cambio Radical) y Víctor Manuel Salcedo (Partido de la U). Este indicador evidencia una forma distinta de influencia política: conducir exitosamente iniciativas de otros congresistas o del Gobierno.

El estudio también concluye que el éxito legislativo no fue exclusivo de las bancadas cercanas al Gobierno. Los congresistas del Partido Conservador, Pacto Histórico, Partido Liberal, Alianza Verde y Partido de la U concentraron buena parte de las iniciativas exitosas tanto en calidad de autores como de ponentes. Esto da cuenta de que las llamadas “bancadas bisagra” conservaron capacidad para negociar acuerdos y sacar adelante proyectos. Sin embargo, el balance general no fue muy constante ni activo. Durante el cuatrienio se mantuvo una intensa actividad legislativa, pero la capacidad para convertir proyectos en leyes cayó de forma sostenida. La legislatura 2025-2026 fue la más crítica. De 795 proyectos radicados, apenas 11 se convirtieron en ley, mientras 623 fueron archivados y 161 quedaron pendientes, por lo que deberán ser retomados por el Congreso que inicia funciones este 20 de julio. La tendencia ya venía deteriorándose. En 2022-2023 se aprobaron 117 leyes de 644 proyectos presentados; un año después fueron 116 de 665 iniciativas. En 2024-2025, aunque la radicación alcanzó un récord de 907 proyectos, solo 100 culminaron exitosamente. La pérdida de mayorías estables del Gobierno y el calendario electoral redujo los incentivos para aprobar reformas de “alto costo” político, que podrían impactar, por ejemplo, los resultados de los candidatos a las elecciones legislativas. Para Laura Wills, vicedecana de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y directora de Congreso Visible, la recta final del cuatrienio coincide con el período de las elecciones, por lo que “es normal que haya lentitud en la actividad legislativa. Siempre pasa. Los congresistas están también en campaña”. La experta agrega que a diferencia de lo que suele ocurrir en otros gobiernos, la administración de Gustavo Petro llegó al último año de mandato con varias reformas estructurales aún en discusión, entre ellas la de jurisdicción agraria. Tradicionalmente, este tipo de iniciativas se tramitan durante los primeros años del cuatrienio, cuando el Ejecutivo cuenta con mayor margen político para impulsarlas.

¿Y cómo estuvo el control político?