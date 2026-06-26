Lo que le espera a Rodrigo Lara como ministro al armar la coalición de De la Espriella en el Congreso

Si hay un cargo en el que la experiencia parlamentaria pesa tanto como la capacidad para construir acuerdos, es el de ministro del Interior. Y es precisamente ese perfil el que llevó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a escoger a Rodrigo Lara Restrepo para liderar la relación entre el Gobierno y el Congreso.
La palabra “nunca” aparece nueve veces en el video con el que se anunció al primer ministro del nuevo gabinete. Pero lejos de ser de los “nunca”, Lara lleva 20 años en política y es, como llaman popularmente, un “delfín” que hereda la trascendencia de su padre, quien fue el ministro que se pudo como objetivo acabar el narcotráfico y extraditar a los capos, decisión por la que Pablo Escobar lo mató.
Su carrera combina formación académica, experiencia legislativa, derrotas electorales y una reconocida capacidad para negociar, pues hasta lideró un partido entre 2015 y 2017: Cambio Radical, hoy ya declarado de gobierno.
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“Nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria”, dice el mensaje que acompaña la pieza creada con inteligencia artificial.