Fajardo aún no revela apoyo en segunda vuelta: “los votos no son de los dirigentes”

Los 1.009.073 votos que sacó la dupla presidencial Sergio Fajardo–Edna Bonilla el pasado 31 de mayo parecen ser los más codiciados y solicitados por las campañas de quienes se disputarán la Casa de Nariño el próximo 21 de junio: el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda. El panorama quedó expuesto así después de que la ahora excandidata Paloma Valencia cantara su apoyo por el primero. En ese contexto, este martes el exgobernador de Antioquia envió un mensaje a los dos candidatos desde su cuenta de X (antiguo Twitter). Allí mencionó que tienen la responsabilidad de “representar a la mayoría de los electores, de sumar y ampliar y de ir mucho más allá de su importante e incuestionable resultado”. Le puede interesar: Paloma invitó a café a Oviedo, López y Fajardo: “Colombia está al borde del abismo”. Así mismo, mencionó que “Colombia también expresó que hay otras maneras de hacer política” y que a las personas que votaron por él “hay que sumar otras expresiones de voto moderado y de centro que tuvieron también presencia relevante”. Posteriormente, criticó los discursos que De la Espriella y Cepeda hicieron tras conocer los resultados de la primera vuelta, que dejaron al abogado con 10.361.499 votos y al senador con 9.688.361. Los calificó de “inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto”.

“Discursos que presagian lo peor para Colombia y en las horas posteriores hemos conocido también posicionamientos peligrosos para nuestra vida democrática”, manifestó.

Al respecto, Fajardo invitó a los aspirantes a hacer “una campaña limpia, con debates, con una renovada cultura democrática y que no divida todavía más a esta Colombia polarizada que, como dijimos, es una grave amenaza a nuestro futuro compartido”. El también exalcalde de Medellín aseguró que sus votantes deben ser escuchados y que por eso le ofrecerán al país “el Decálogo del millón que presentaremos mañana a las 12h (medio día)”.

“Los votos no son de los dirigentes. Son de cada ciudadano y ciudadana. Y estos son libres. Pero los que fueron, son y serán nuestros principios y propuestas están ahí para aportar gobernabilidad y centralidad al nuevo gobierno”, finalizó el trino de Fajardo.

¿Es falso que haya acercamiento con la campaña de Cepeda?

El representante a la Cámara Gabriel Becerra (Pacto Histórico) expuso este martes que, supuestamente, había acercamientos de la campaña de Iván Cepeda con Sergio Fajardo. En sus palabras, “va por muy buen camino”. “Yo creo que dentro de los votantes de Sergio Fajardo están mujeres que están en contra de la otra candidatura que amenaza los programas sociales que le permitiría a esas mujeres tener una política del cuidado”, aseguró el congresista petrista. A esto agregó que “con ellos hemos venido lanzando mensajes, pero yo personalmente desde el mismo domingo he hablado con la senadora Jennifer Pedraza, con otros sectores del centro político, no solamente de Alianza Verde, que ya están acá y que, aunque tenemos diferencias, tenemos muchas coincidencias”. En ese sentido, añadió en una declaración a medios que puede “decir con alta certeza que desde la campaña (de Cepeda) ya están los puentes y los primeros diálogos, no solamente con el doctor Sergio Fajardo, sino con otras aspiraciones y con otras candidaturas”.

“Entiendo que la doctora Jennifer hablaba de que ese contacto tiene que darse directamente con el doctor Sergio Fajardo y le informo la opinión pública de que eso va por muy buen camino”, finalizó. Sin embargo, desde la campaña de Fajardo aseguraron que eso era falso. La representante y senadora electa Pedraza afirmó que “Iván Cepeda no nos ha buscado directamente él como candidato presidencial y yo pienso que cualquier conversación en este caso tiene que ser con él porque tenemos que saber si él está en esa disposición de apartarse de estas posturas del presidente (Gustavo Petro) o si al contrario sigue siendo un notario y no tiene autonomía frente a lo que se viene para el país”. “Ojalá este no sea el escenario, pero al día de hoy Iván Cepeda no ha convocado ni pública ni privadamente a los sectores distintos que competimos en estas elecciones (...), entonces ahí tampoco vemos ninguna claridad de parte del candidato (Cepeda) directamente”, puntualizó Pedraza. Finalmente, el investigador en salud Andrés Vecino, que hizo parte del equipo que construyó la propuesta en salud de Fajardo, expresó que ese acercamiento es “falso”, que “una vez más (están) moviendo la línea ética con mentiras” y que “lo único que hacen con esto es movernos al otro lado”.