Con duros discursos y acusaciones, Abelardo y Cepeda cerraron campaña

A una semana de la segunda vuelta presidencial (próximo domingo 21 de junio) y con una distancia de siete puntos porcentuales en las encuestas de intención de voto, Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda hicieron este fin de semana sus últimos eventos públicos de campaña. Fiel al estilo de ambos, terminaron sus salidas en tarima con fuertes señalamientos y comentarios mutuos. Incluso hubo anuncio de una nueva denuncia penal.
Mientras el candidato de derecha cerró su recorrido en Buga, Valle del Cauca, con un llamado a la unidad nacional, el candidato del Pacto Histórico llevó a cabo su último evento en Soledad, Atlántico, con un mensaje centrado en la continuidad de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Así cerró campaña Abelardo
El abogado cerró su campaña en Buga con un mensaje en el que aseguró que, de llegar a la Presidencia, gobernaría para todos los colombianos, incluso para quienes no respaldaron su candidatura en las urnas durante la primera vuelta.
En su intervención, el candidato afirmó que elevó una oración al Señor de los Milagros de Buga y pidió “la sabiduría necesaria” para ser “el presidente de todos los colombianos y no solamente de aquellos que votaron por mí”.