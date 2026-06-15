Santa Marta declaró calamidad pública por fenómeno de El Niño: es la primera ciudad de Colombia en tomar esta medida

Santa Marta alcanzó los 37,2 grados centígrados, una cifra que representa cerca de cuatro grados por encima de su promedio histórico. FOTO: Cortesía

La Alcaldía de Santa Marta declaró calamidad pública, luego de registrar temperaturas de hasta 37,2 grados centígrados y que las autoridades alertaran sobre una posible reducción en las lluvias en el marco del fenómeno de El Niño.

La decisión fue tomada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd) durante una sesión extraordinaria en la que fueron revisados informes técnicos e climatológicos sobre las condiciones actuales de la capital del Magdalena y los pronósticos para los próximos meses.

Lea: El fenómeno de El Niño se adelantó en Colombia: aquí las claves para ahorrar agua y energía

Con esta declaratoria, el Distrito podrá activar mecanismos administrativos y presupuestales de excepción establecidos en la ley para atender posibles emergencias relacionadas con las altas temperaturas y el déficit hídrico.

Según la administración distrital, los registros muestran un escenario marcado por temperaturas récord y una disminución de las precipitaciones en las cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de donde proviene una parte importante del agua que abastece a la ciudad.

De acuerdo con los datos presentados durante la sesión, Santa Marta alcanzó los 37,2 grados centígrados, una cifra que representa cerca de cuatro grados por encima de su promedio histórico.