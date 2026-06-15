Comenzó la fusión de La Tiquetera con Ticketmaster, ¿qué significa esto para los usuarios paisas?

La noticia de esta integración se conoció a finales de la semana anterior. Con esto Ticketmaster busca fortalecer las capacidades tecnológicas en Colombia y consolidar una plataforma más eficiente y escalable para conectar a los fanáticos con los eventos y experiencias en vivo.
EL COLOMBIANO conversó con Diego Burgos, Market leader de Ticketmaster Colombia, y con Gabriel Hernández, director de Operaciones de Ticketmaster Chile y Perú, para entender el porqué de esta fusión y en qué beneficiará no solo a los productores de espectáculos sino también a los usuarios.