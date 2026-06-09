“Nombramiento de Quintero fue un tiro en el pie para la campaña de Cepeda”: Carlos Carrillo

A doce días de la segunda vuelta presidencial —que decidirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el próximo presidente— los análisis y reflexiones sobre las campañas pululan. Una de las voces que desde el oficialista Pacto Histórico han señalado los errores de la campaña de ese partido ha sido la de Carlos Carrillo, quien renunció este 9 de junio a la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Carrillo, en diálogo con Blu Radio, habló sobre lo que significó para la campaña de Cepeda el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la Superintendencia de Salud. El presidente Gustavo Petro lo nombró en ese cargo a finales de abril, a pesar de no contar con experiencia en salud y del juicio en su contra por corrupción.

Ese movimiento, para el exfuncionario, significó un “tiro en el pie” para el petrismo y sobre el que dijo que ese sector político debía pedirle perdón al departamento de Antioquia.