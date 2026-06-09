Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Nombramiento de Quintero fue un tiro en el pie para la campaña de Cepeda”: Carlos Carrillo

El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) habló sobre el impacto que tuvo para el Pacto Histórico poner al exalcalde de Medellín en la Superintendencia de Salud.

  • Carlos Carrillo fue director de la UNGRD desde marzo de 2024 hasta junio de 2026, luego del escándalo de corrupción en esa entidad. FOTO CORTESÍA
    Carlos Carrillo fue director de la UNGRD desde marzo de 2024 hasta junio de 2026, luego del escándalo de corrupción en esa entidad. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

A doce días de la segunda vuelta presidencial —que decidirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el próximo presidente— los análisis y reflexiones sobre las campañas pululan. Una de las voces que desde el oficialista Pacto Histórico han señalado los errores de la campaña de ese partido ha sido la de Carlos Carrillo, quien renunció este 9 de junio a la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Carrillo, en diálogo con Blu Radio, habló sobre lo que significó para la campaña de Cepeda el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la Superintendencia de Salud. El presidente Gustavo Petro lo nombró en ese cargo a finales de abril, a pesar de no contar con experiencia en salud y del juicio en su contra por corrupción.

Ese movimiento, para el exfuncionario, significó un “tiro en el pie” para el petrismo y sobre el que dijo que ese sector político debía pedirle perdón al departamento de Antioquia.

“Creo que esta campaña, y en general el Pacto Histórico, le debe una disculpa al pueblo antioqueño. Antioquia es la segunda región del país que no solamente más produce, sino que más votos tiene y que más consolida la identidad nacional. Y el nombramiento Daniel Quintero Calle a un mes de las elecciones fue, básicamente, un tiro en el pie para la campaña”, aseguró Carrillo.

El también exconcejal de Medellín criticó al hoy superintendente al decir que “en mi fuero más interno, creo que Daniel Quintero es un hampón”.

En desarrollo...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos