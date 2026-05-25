Supuestos resultados en el primer día de votaciones en el exterior son falsos, advierte el registrador

La jornada electoral comenzó en el exterior, donde más de un millón de colombianos podrá acudir a los puestos de votación en 67 países para ejercer su derecho al voto. Aunque este lunes apenas fue el primer día, ya estaría circulando información falsa sobre resultados en algunas mesas.
Así lo dio a conocer el registrador Hernán Penagos en una declaración ante los medios, aclarando cuándo se darán a conocer los resultados de las votaciones que se llevarán a cabo durante toda la semana en el exterior.
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“Está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede divulgar”, expresó Penagos, agregando que eso “sólo se empieza a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia”.