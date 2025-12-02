Encuesta Invamer: FF.MM. y Registraduría, instituciones con mejor imagen favorable

Además de marcar la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, los resultados de la más reciente encuesta Colombia Opina, de noviembre de 2025, realizada por Invamer dejaron ver una particularidad: el inclinado apoyo de los consultados por la institucionalidad. Por eso, entidades como la Policía y entes de control como la Procuraduría se ubicaron con imagen favorable.
Entre las instituciones que intervienen en la vida pública colombiana —como las nombra la encuestadora— se le preguntó a los colombianos por 19 grupos, entidades y sectores económicos. En primer lugar, se ubicaron las Fuerzas Militares, que tuvieron un 76,6 % de imagen favorable, un 17,4 % de imagen desfavorable y un 6 % señaló que “no sabe, no responde”.