Encuesta Invamer: FF.MM. y Registraduría, instituciones con mejor imagen favorable

Además de marcar la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, los resultados de la más reciente encuesta Colombia Opina, de noviembre de 2025, realizada por Invamer dejaron ver una particularidad: el inclinado apoyo de los consultados por la institucionalidad. Por eso, entidades como la Policía y entes de control como la Procuraduría se ubicaron con imagen favorable. Le puede interesar: 5 claves para entender lo que viene tras encuesta presidencial de Invamer. Entre las instituciones que intervienen en la vida pública colombiana —como las nombra la encuestadora— se le preguntó a los colombianos por 19 grupos, entidades y sectores económicos. En primer lugar, se ubicaron las Fuerzas Militares, que tuvieron un 76,6 % de imagen favorable, un 17,4 % de imagen desfavorable y un 6 % señaló que “no sabe, no responde”.

La otra entidad del Estado que salió con mejor imagen —después de la Iglesia Católica— fue la Registraduría Nacional del Estado Civil (responsable de los procesos electorales de 2026), sobre la cual hubo un 67,7 % de favorabilidad, mientras que tuvo un 23,4 % de desfavorabilidad y un 8,9 % no respondió o no sabía. Posteriormente, están la Policía —con 64,4 % de imagen favorable y 29,9 % de imagen desfavorable— y los empresarios —con 61,7 % de imagen positiva y 29,5 % de imagen negativa—.

Los medios de comunicación, en permanente ataque del presidente Gustavo Petro y de sus partidarios, también salieron bien ubicados en esta encuesta. Un 53,4 % afirmó tener una imagen favorable de estos, un 40,7 % dijo tener una imagen desfavorable y un 5,9 respondió “no sabe, no responde”. El ente de control que sacó mejor posición fue la Procuraduría General de la Nación, que obtuvo una imagen positiva del 52,7 %, una imagen negativa del 30,9 % y un 16,4 % que no respondió o no sabía. Por otro lado, vale mencionar que la encuesta muestra que la aprobación del presidente Gustavo Petro es del 37,7 % e introduce dos elementos que preocupan a la opinión pública: el deterioro del orden público y el fracaso de la paz total, que se traduce en la pregunta: “¿Cree usted que el Estado y las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan diferentes grupos armados?”. El 73,3 % dice que sí.