¿El Gobierno autorizó sin permiso operaciones conjuntas con Estados Unidos? Congresistas reclaman

El Gobierno colombiano dio luz verde a Washington para adelantar acciones militares de manera conjunta en la lucha contra el narcotráfico. O por lo menos así lo dio a conocer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el miércoles 12 de agosto en Panamá. Y ahora los congresistas se preguntan cuál es el alcance de ese anuncio y si ya es oficial o no; pues el Senado debe autorizar el tránsito de tropas extranjeras.
En contexto: Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con EE. UU. en su territorio contra los grupos armados y el narcotráfico
Según el funcionario estadounidense, esta cooperación se desprende de la determinación del recién posesionado presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de vincular a Colombia a la coalición contra las drogas impulsada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
“A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, afirmó el jefe del Pentágono.