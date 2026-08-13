¡Pilas! Las placas que tienen ‘pico y placa’ por primera vez este viernes 14 de agosto con la nueva rotación en Medellín

Los conductores con placas terminadas en 7 y 9 afrontan este viernes 14 de agosto su primer turno de restricción bajo el esquema del pico y placa para el segundo semestre de 2026 en Medellín y el Valle de Aburrá. Le puede interesar: Coopebombas anuncia que más de 8.200 taxis en Medellín transportarán gratis a ingenieros para inspeccionar daños tras terremoto Aunque la nueva rotación comenzó formalmente el lunes 3 de agosto, el festivo del pasado viernes 7 de agosto postergó una semana el debut obligatorio de estos dos dígitos en la jornada de cierre de semana. La medida, anunciada conjuntamente por las Secretarías de Movilidad de la subregión y el Área Metropolitana el pasado viernes 24 de julio, dejó atrás el esquema anterior que rigió hasta el 31 de julio.

Fechas, horarios y valores de sanción

El calendario asignado para vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos opera de la siguiente manera: -Lunes: 5 y 8 -Martes: 1 y 4 -Miércoles: 0 y 2 -Jueves: 3 y 6 -Viernes: 7 y 9

La restricción rige de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. de forma continua, de lunes a viernes, en los diez municipios del área metropolitana. El control aplica según el último dígito de la placa para automóviles y el primer número para motocicletas. Tras una fase pedagógica realizada entre el 3 y el 6 de agosto para orientar a los ciudadanos sin imponer comparendos, las sanciones económicas comenzaron el lunes 10 de agosto. Quienes incumplan la norma deberán cancelar una multa de 633.111 pesos, monto equivalente a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), indicador vigente desde 2024 para liquidar infracciones en el país.

Corredores exentos de la medida

En Medellín, la circulación permanece habilitada en el Sistema Vial del Río (Autopista Sur y Avenida Regional), la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y las vías situadas en los cinco corregimientos. En el resto del Valle de Aburrá hay paso libre en la Autopista Sur en jurisdicción de Itagüí (vigente desde finales de enero), la Avenida Regional en Sabaneta y Envigado, y la variante a Caldas en los sectores de Sabaneta, La Estrella y Caldas.

Vehículos con excepción

Los vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural vehicular mantienen la exención. Para estos últimos es obligatorio contar con el registro actualizado ante cualquiera de las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá. Adicionalmente, están exentos los automotores de organismos de socorro, medios de comunicación y empresas de telecomunicaciones, siempre que cuenten con los permisos expedidos por las autoridades de tránsito. También le puede interesar: ¡Ojo con las estafas! Medellín crea plataforma digital para combatir fraudes y desinformación tras el terremoto Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas