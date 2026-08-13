La letra que desató la polémica: Instagram rediseña su logotipo tras 10 años y causa reacciones

El cambio no vino acompañado de un gran evento ni de un extenso manifiesto corporativo, sino de una frase directa de su máximo responsable: “El logotipo tipográfico en la parte superior de la app no cambió en 10 años, así que era hora de renovarlo”.
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Con esas palabras, Adam Mosseri, jefe de Instagram, anunció la primera transformación del wordmark de la plataforma en diez años, abandonando la cursiva tradicional por una tipografía que combina rasgos manuscritos y de imprenta.
Según explicó el ejecutivo a cargo de la plataforma dentro de Meta, el objetivo era lograr un estilo “más limpio y más moderno, con referencias al original y a la simplicidad y el cuidado artesanal que siempre hicieron que fuera Instagram”.
Sin embargo, el rediseño abrió un debate inmediato en las redes sociales, donde una ligera variación geométrica en la caligrafía acaparó la conversación digital.