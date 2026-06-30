¿Duque, embajador en EE. UU.? Uribe ya lo había intentado con Pastrana: ¿fue un error?

Desde que Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia, comenzó el desfile de nombres, más especulación que confirmación, sobre quiénes podrían llegar a su gabinete. Sin embargo, hasta ahora solo hay dos fichas confirmadas; José Manuel Restrepo como vicepresidente y Rodrigo Lara como ministro del Interior. El resto, por ahora, sigue siendo parte del sonajero político.

A ese grupo que suena, se sumó ahora el nombre del expresidente Iván Duque, aunque no precisamente para ocupar un cargo en la Casa de Nariño, sino para asumir la Embajada de Colombia en Estados Unidos, una de las plazas diplomáticas más estratégicas y de mayor peso para cualquier gobierno colombiano.

“Vi uno que me parece muy interesante, y eso ya lo había intentado Álvaro Uribe: nombrar a un expresidente en Washington. ¿Podría ser Iván Duque, que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, el hombre en Washington?”, planteó Julio Sánchez Cristo al poner sobre la mesa la posibilidad.

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La idea no sería nueva en la política colombiana. Así como lo mencionó Sánchez, en 2005, Álvaro Uribe apostó por una fórmula similar al designar al expresidente Andrés Pastrana como embajador en Estados Unidos, una movida que buscaba reforzar la relación con Washington y consolidar el respaldo al Plan Colombia.

Pero la experiencia dejó varias grietas políticas. Pastrana llegó al cargo en medio de reparos, pues hasta entonces había sido crítico de Uribe por asuntos como la negociación con las AUC y la reforma que permitió la reelección presidencial. Su nombramiento fue interpretado por varios sectores como un intento de acercar fuerzas políticas que hasta ese momento estaban distantes.

La crisis estalló en 2006, cuando Uribe designó al expresidente Ernesto Samper como embajador en Francia. Pastrana renunció alegando que no podía compartir gobierno con él, por el antecedente del proceso 8.000 y la infiltración de dineros del cartel de Cali en la campaña de Samper.

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En ese momento, el entonces codirector liberal Alfonso Gómez Méndez aseguró que Pastrana, Samper y Uribe terminaron perdiendo con la crisis. A su vez, los entonces senadores Antonio Navarro y Carlos Gaviria respaldaron la decisión de Pastrana y señalaron que Uribe se equivocó al intentar aglutinar en su gobierno a jefes políticos con profundas diferencias y trayectorias irreconciliables.

Con ese antecedente, se agita hoy la posibilidad de que Iván Duque pueda aterrizar en Washington. Aunque algunos periodistas apuntan a que ese sería su destino dentro del nuevo gobierno, otras versiones van en sentido contrario.

El periodista y escritor Jacobo Solano sostiene que ese nombramiento sería inviable, principalmente porque, según asegura, Duque no sería una figura cercana al presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Lo de Iván Duque como embajador en Washington es una fábula. Se está poniendo a sonar, pero lo real es que el presidente electo Abelardo de la Espriella no lo pasa y, peor aún, no vio ningún apoyo de su parte durante la campaña. Descártelo”, aseguró Solano, citando sus fuentes.

Expertos, sin embargo, aseguran que la cercanía de Duque con sectores republicanos y su relación con Estados Unidos podrían jugar a favor, aunque la historia demuestra que este tipo de fórmulas no siempre terminan fortaleciendo al gobierno de turno.